“Europa no puede ser una isla de bienestar en un mundo donde matan por un vaso de agua”

24/12/2016 a las 06:00

LAS ENTREVISTAS DEL AÑO Una selección de las principales entrevistas publicadas a lo largo de este año que se acaba en el suplemento La Semana de Diario de Navarra. Diálogos que aportan interés humano, nuevos enfoques a los grandes problemas y reflexiones sobre los temas de actualidad de 2016.

Encontró en los derechos humanos el “incentivo” que le faltaba para terminar la carrera de Derecho y para encauzar una inquietud temprana por el activismo social. Colaborador de Amnistía Internacional; objetor de conciencia con la mili; entrenador de baloncesto y monitor de scout en los Jesuitas de Pamplona, fue un cura de su colegio, Joaquín Álvarez, quien, antes de terminar la carrera, le puso en contacto con Jaime Oraá, el que luego fue rector de Deusto.

La universidad jesuita ensayaba un nuevo Master Europeo en Derechos Humanos y Democratización. La primera promoción, incluyó 80 estudiantes de 16 países europeos y 10 alumnos extracomunitarios. Seis meses de clase común en Venecia y otros seis en sus universidades de origen.

Al graduarse, permaneció como becario en Deusto y empezó “no sé bien por qué” un doctorado sobre pueblos indígenas. Casos como el de Chico Mendes (sindicalista de recolectores de caucho asesinado a la puerta de su casa en 1988 en Brasil) sacudieron su conciencia. De forma “un poco inconsciente” se marchó seis meses a Quito (Ecuador) en busca de material para su tesis. Ahí, de tanto seguir y pegarse a los líderes de comunidades shuar, acabó por ganarse su confianza.

Con los años, fue “implicándose” con más y más organizaciones indígenas. No sólo de Ecuador, sino de Bolivia, Colombia y Guatemala. Organizaba talleres; les proporcionaba defensa jurídica; les acompañaba a los comités de la ONU, de la OEA, etc.

¿Cómo llega un pamplonés como usted a ser asesor de la ONU para América Latina?

Por un lado, toda mi vida he trabajado con oenegés y comunidades indígenas. Por otro, como los abogados de Derechos Humanos tampoco servimos para mucho (ironiza), hace doce años que me gano la vida como consultor para agencias internacionales. He trabajado mucho como evaluador de proyectos para la UE, el Alto Comisionado, etc. Los últimos seis, muy vinculado al Programa para el Desarrollo (PNUD) de la ONU. Me metí, durante año y medio, en Nueva York en un programa muy ambicioso sobre empresas y pueblos indígenas, porque casi todos los conflictos de empresas en América Latina se dan en territorios indígenas. Me moví mucho y así conocí a Diana Chaves, directora del centro regional para América Latina del Pacto Global, que me contrató.

¿Qué hacen exactamente?

Ahora el programa es más amplio: ‘Empresas, gobernabilidad y consulta previa’. Cada año, realizamos dos reuniones de alto nivel, una en Centroamérica y otra en el sur, con empresas, gobiernos y representantes de pueblos indígenas, para generar espacios de diálogo y construcción de confianza. Uno de los grandes financiadores de este proyecto es la AECID (Agencia Española de Cooperación al Desarrollo).

Y eso ¿da dinero para vivir?

Bueno, a mí me ha bastado para pagarme el sueldo estos años. Sobre todo, me ha permitido seguir trabajando como abogado de comunidades indígenas en Colombia y Paraguay. Que ahí, por cada diez horas que trabajas, igual consigues cobrar una.

¿Hasta qué punto el territorio debe ponerse al nivel de otros derechos básicos?

No es que se ponga en el mismo rango. En el caso concreto de los pueblos indígenas, tienen unos derechos específicos reconocidos por Naciones Unidas por su situación de especial vulnerabilidad. Entre ellos, están los territoriales para garantizarles una vida digna, su cultura y hasta la propia supervivencia física. Acabo de presentar mi tesis sobre pueblos en aislamiento: si les quitas el territorio, hay una altísima probabilidad de que desaparezcan.

Cuesta creer que todavía existan pueblos preservados de la influencia exterior.

En América Latina, se calcula entre 80 y 90 grupos entre la Amazonía, el chaco paraguayo y la región nororiental de Paraguay. Van desde núcleos con cuatro ancianos hasta grupos de 200 personas. Yo trabajo sobre todo con la zona del chaco, con los ayoreo totobiegosoue. Justo la semana pasada, nos confirmaron en la Comisión Interamericana que les han otorgado medidas cautelares de protección ante la amenaza extrema que sufren por la deforestación de una empresa. Llevamos tres años denunciando.

Indios contra excavadoras. ¿No ha cambiado nada en cincuenta años?

En algunos lugares, no. La gran putada que nos hizo Avatar (la película) es que la gente se cree que eso es ficción. Y está pasando permanentemente. Yo lo viví como abogado de comunidades ngobe en la construcción de la presa Chan75 en Panamá. Les echaron de su territorio sin ningún tipo de reparación. Estuvimos peleando entre 2007 y 2010. Ahora ocurre algo parecido con una presa gigantesca en Belomonte (Brasil).

¿Y por qué el foco de los medios no se pone en estos conflictos?

Me lo he preguntado muchas veces. Los medios de comunicación no tienen la independencia de antes. Pertenecen a grandes grupos que, lógicamente, tienen sus intereses, tanto aquí como en América Latina.

¿Todo lo contamina el dinero?

Ahora mismo se están dando paradojas muy interesantes. Tienes empresas petroleras con unas políticas de protección, de explotación sostenible de recursos, de mitigación de impacto y de respeto a la población, mucho mayores que los medios de comunicación.

¿Existe la perversión, incluso aquí con la crisis, de anteponer el empleo a otros valores, sociales o medioambientales?

Evidentemente, no son situaciones comparables. Con las comunidades indígenas, hay más presión; los impactos son mayores y no hay una legislación de protección política como aquí. Allí, se trata de garantizar, por lo menos, que no van a machacar sus derechos. Otra cosa es cómo esa comunidad llega a ese acuerdo. Porque son relaciones desiguales. Hay que vigilar que el proceso de acuerdo haya sido libre, exento de coacciones y sabiendo -porque han sido asesorados- qué impacto va a tener esa relación en sus vidas y sus territorios. Nosotros queremos tutelar a esa gente y acompañamos a las empresas a que hagan bien las cosas. Salvando las distancias, aquí el gran reto de las pymes es valorar y promover su impacto social. Eso implica tener un proceso de diálogo abierto, que no se circunscribe solo a los sindicatos de tu empresa, sino a las entidades sociales del entorno donde incides.

El derecho internacional ¿funciona?

Funciona, muy lentamente, eso sí. Y si sabes utilizarlo. No es lo mismo poner una demanda en un tribunal y esperar sentencia, que acudir a los mecanismos internacionales. Antes de la resolución, tienes que hacer cabildeo permanente; intentar llevar al país a los miembros de esa comisión para generar presión. Estamos volviendo a una época en la que los derechos humanos no son atractivos, digamos. En vez de servir para generar desarrollo y convivencia, los países empiezan a ver el marco jurídico de protección de derechos como un obstáculo a su desarrollo económico: nos olvidamos de la legislación de asilo y refugio, ponemos a la justicia universal para no molestar a países donde tenemos intereses económicos...

China, Venezuela, Irán, Arabia Saudí... ¿Dónde hacemos más la vista gorda por cuestión de mercado?

Los intereses geopolíticos mandan. En Venezuela, hay una situación muy grave de vulneración de la libertad de prensa, de asociación, racismo, violencia y racismo fuertes contra poblaciones indígenas, etc. Pero aquí en España estamos santificando a una oposición que viene de donde viene. De la oligarquía que durante décadas ha estado generando la misma represión y vulneración de derechos. ¿Con China? Tiene tanto poder económico, que nadie se atreve a toserle. Aunque la UE sí que lo hace. Y poco a poco, va entrando en el tema de los derechos humanos. Pero, si quiere, hablamos de EE UU. Que tiene para rato: pena de muerte, desigualdad social, salud... Han tenido la cárcel ilegal más grande del mundo. No la han cerrado y a pesar de eso vamos todos felices a Nueva York, pensando que es el país de la libertad y las oportunidades.

¿Cómo enfoca la creciente presencia de la violencia de género en nuestro país?

Ese tema me quita mucho el sueño. Por mi hija, porque es mujer y desgraciadamente le va a tocar. Y me preocupa que mi hijo no tenga comportamientos machistas. El machismo está tan instalado en la sociedad que a todas las mujeres os va a tocar alguna vez soportar actitudes machistas; no digo tanto violencia de género. Me gustaría que mi hija tenga herramientas suficientes, psicológicas y sociales, para enfrentarse a eso. Que cuando un chico le diga que ella es menos que él, le mande a la mierda directamente.

¿No será uno de esos puristas del lenguaje no sexista: “miembros y miembras”, etc?

No. Sinceramente, eso me pone un poco de los nervios.

En el servicio de Atención a la Mujer de Pamplona, el 51% de la denuncias las protagonizan extranjeros. ¿Hay relación entre inmigración y machismo?

Me dan miedo ese tipo de datos. Es el discurso fácil. Oí que el 80% de la violencia de género no se denuncia. Igual ellos lo visibilizan más que nosotros. En IPES hemos hecho estudios con chavales de 14 a 16 años. Y ¡cómo vienen los jóvenes españoles! Es para echarse a temblar.

Por ejemplo, en los pueblos aislados que estudia ¿la mujer como es considerada?

No se puede comparar. Son sociedades muy primitivas. Viven para sobrevivir. Hay un reparto de funciones natural, en que el hombre, por su fuerza física, hace una serie de labores y la mujer, otras distintas. Desde nuestra lógica cultural, podríamos decir que es machismo. Pero la violencia intrafamiliar no existe. La mujer es la que asegura la supervivencia de la tribu. Por eso, muchas agresiones entre tribus son matando a las mujeres de la otra comunidad.

Oficialmente, España apenas ha acogido a una veintena de los 16.000 refugiados sirios que se comprometió a traer ¿por qué?

En Europa empezamos a ver situaciones de racismo muy exacerbado. Nos estamos saltando todas las normas internacionales de asilo y refugio para poner puertas al campo. Que es lo más absurdo del mundo. No podemos ser una isla de bienestar en un mundo donde se matan por un vaso de agua. Y, menos, desde la responsabilidad que tenemos como causantes de eso. Hemos estado esquilmando sus riquezas y recursos hasta hace nada. Ahora no podemos decirles: ‘búscate la vida’. La gente quiere vivir. Si sabe que saltando un muro va a vivir mejor, lo hará.

Pero aquí los recursos también son limitados. ¿Qué se puede hacer?

Trabajar en el terreno con esos países. Si no quieres que vengan aquí, tienes que hacer que vivan bien. Nadie que viva bien en su casa se va a otro país a vivir. Los aventureros siempre vuelven a casa a descansar. Lo primero que nos debemos plantear son políticas de cooperación diferentes. No ver la cooperación como una caridad. Sino como estrategia de Estado. Y, si me apura, incluso como política de seguridad.

No hay para los de dentro, como para dar a los de fuera...

Ese es el discurso fácil. Y si no hubiéramos tenido todos los casos de corrupción, hubiera habido más dinero público.

No tanto. Unos granos más en el desierto.

Y ¿por qué no se organiza el presupuesto de otra manera? En vez de recortar de Asuntos Sociales y Cooperación, recortar de otros ministerios, como Defensa.

¡Ay, olvidaba que es usted antimilitarista!

No es que sea antimilitarista. Apuesto por la paz. No creo en los ejércitos. Creo, por defecto profesional, que los uniformes son generadores de vulneraciones de los derechos humanos. Y eso que vengo de familia de militares. No se puede generalizar. Pero la tortura es un problema muy serio, y muy extendido en todo el mundo, incluso en España. Y la cometen funcionarios públicos. El abuso de poder es más grave cuando lo comete una persona con una pistola al cinto.

¿Por qué se hizo objetor a la mili? ¿La insumisión era una factura demasiado cara?

Era dos años de cárcel. Pero no fue por eso. Lo que no me gustaba de la insumisión en mi época es que estaba demasiado ligada a la izquierda abertzale. Es algo que siempre me ha molestado. Que parece que el tema de los derechos humanos es cosa de la izquierda abertzale, cuando ha sido uno de los principales vulneradores de los derechos humanos en este país.

Ciertamente, es una de las grandes hipocresías que hemos vivido en Navarra. ¿Se ha cerrado el proceso de ETA con impunidad?

No se ha cerrado. Hay tres cuestiones clave para cerrar un proceso de violación sistemática de derechos humanos como el que hemos tenido aquí con ETA: verdad, justicia y reparación. Si no, es imposible. Aquí falta todavía mucha verdad. Hay muchas víctimas de las que no se sabe el autor material. Por tanto, no han tenido justicia. Tendrían que contar muchas cosas; dejar las armas; pedir perdón mucho más claramente y abrir un proceso de reparación de víctimas. También hay víctimas, por el otro lado, a las que no se les ha reconocido ni se les ha dado la verdad: casos famosos de torturas y desaparecidos como Lasa y Zabala o MikelZabaltza. Los procesos judiciales sobre los crímenes del GAL me parecieron una vergüenza. No hay un terrorismo muy malo y otro que no sea tanto. Todo es terrorismo.

El que Bildu sea la fuerza más votada o gobierne en muchas localidades ¿puede considerarse una absolución moral?

No. La fuerza de representación o legitimación política que pueda tener Bildu en Navarra no tiene nada que ver con su necesidad de legitimación en derechos humanos. Creo que es un partido todavía con déficit en ese terreno, por la vinculación, el pasado, la cercanía o como lo quiera llamar, que ha tenido con grupos que han estado siempre matando. No voy a entrar en si es ETA o no; eso corresponde a los jueces.

¿Intenta la izquierda abertzale ahora pasar de puntillas por todo eso?

Con la excusa de ‘cerremos una época gris de nuestra vida’, sí. Me parece muy bien que empiecen a hablar de derechos humanos, que reconozcan que ha metido la pata, que han mirado para otro lado, etc. Pero a mí, personalmente, como activista de derechos humanos, no me sirve. Me sirve, como primer paso, pero no me sirve como punto y final. Si Bildu quiere que les crea su ‘compromiso’ con los derechos humanos, que lo demuestren. No solo con ‘discursitos’ en el Parlamento de ‘estamos contra todas las violencias”. También le digo que esa bronca de si condena o no condena no me preocupa. En ambos casos, la discusión terminológica me parece una estupidez.

Por otro lado, ¿se utiliza políticamente la violencia de ETA? Se lo digo por los recientes comentarios del ministro de Interior de que los terroristas estarían contentos con un gobierno del PSOE y Podemos.

La violencia de ETA y los derechos humanos en general. Están absolutamente politizados. Aquí y en todas partes. Cada uno los interpreta como quiere y los usa para sus intereses. Me parece interesante que el Gobierno de Navarra haya creado, por fin, en 2015, una unidad de derechos humanos. Lo triste es que no haya sido hace 20 o 30 años. También me parecen importantes gestos que está empezando a dar este Gobierno. Que la presidenta, siendo de Geroa Bai, vaya a los homenajes a víctimas. Son pequeños gestos en el camino hacia la normalización y la convivencia.

DNI

Mikel Berraondo López (Pamplona, 01-07-1973) es abogado especializado en Derechos Humanos y en comunidades indígenas de América Latina. Coordinador del Aula de Derechos Humanos de IPES Elkartea en Pamplona, trabaja como evaluador de programas para distintas instituciones internacionales. Desde hace dos años, es asesor del Pacto Global de la ONU para América Latina, una agencia de Naciones Unidas a la que se adhieren las empresas que asumen ciertos compromisos éticos, de transparencia y derechos sociales. Acaba de fichar como director de Innovación Social para la asesoría navarra Zabala Consulting.

Casado con Begoña Arrondo, son padres de Lorea (11 años) y Unai (9). Es hijo de Pello Berraondo (ya fallecido), asesor fiscal pamplonés que fundó Quota Auditores. Y de Amparo López, farmacéutica ya jubilada, cuya botica en San Juan hoy regenta su hermana Beatriz. Tiene otro hermano farmacéutico, Kepa, que es investigador en el CIMA.