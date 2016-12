"Mi hijo con Síndrome de Down es lo mejor que nos ha pasado"

23/12/2016 a las 06:00

Josete llegó a la vida de los Chiva-San Román el 20 de mayo de 2010. Por casualidad o por la ‘providencia divina’. La mujer del ginecólogo madrileño Luis Chiva , María San Román, se había enterado de que la Oficina del Menor de la Comunidad de Madrid estaba buscando una familia para un niño con Síndrome de Down que había sido dado en adopción al nacer. “No tenemos ningún interés en ese tema, le dije a mi mujer, pero vamos a apuntarnos por hacer bulto”, recuerda Luis Chiva.

El matrimonio ya tenía entonces siete hijos de entre los 19 y los 7 años. “Había dos familias que estaban interesadas en adoptarlo, así que nos quedamos tranquilos. Pero, finalmente, se echaron atrás y quedamos nosotros como los únicos candidatos”.

La tarde en la que se enteraron de la nueva situación, continúa Chiva , él atendió en su consulta a una paciente con un hijo con Síndrome de Down. “Me contó que al principio lo pasó fatal pero que, con el tiempo, al abrazarlo, sentía que abrazaba a Dios. Me quedé sin palabras”.

Así que esa misma noche, Luis y María decidieron que iban a decir ‘sí’ a ese bebé al que no conocían pero que ya había llegado a su vida. Y le llamaron Josemaría.

Como ginecólogo, habrá diagnosticado casos de posibles Síndromes de Down en el embarazo. Pero ahora lo vive en carne propia y puede hablar con conocimiento de causa.

¿Qué les dice a las pacientes?

El otro día vino una mujer embarazada mayor de 40 años con temor por tener un niño con Síndrome de Down. Yo la entiendo y la respeto. No se lo dije pero, ¡a mí no me da ninguna pena que tenga un hijo con Síndrome de Down! Josete ha sido lo mejor que nos ha pasado como familia. Mis otros hijos me preguntan: “¿Qué habría sido de ti, cuando tuviste la leucemia, si no hubiera estado Josete a tu lado?”. Creo que todos los niños con Síndrome de Down vienen a este mundo con una misión y nos hacen aprender a ser mejores personas. Tienen todas las virtudes que se enseñan en los másteres de coaching.

Pero muchas mujeres deciden abortar cuando se enteran de que el feto viene con anomalías cromosómicas...

Así es. De hecho, se aborta en el 97% de estos casos. ¡Los niños con Síndrome de Down son una especie en peligro de extinción! Y son unas personas que saben empatizar. Mi hijo Josete se da cuenta de cuando estamos tristes y nos abraza.