22/12/2016 a las 06:00

Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha consignado este año en Navarra para el sorteo extraordinario de Navidad que se celebra en Madrid un total de 36,49 millones de euros, 56,96 euros por habitante.



Según ha comentado la delegada de LAE en la Comunidad Foral, Cristina García, esta cifra se corresponde a la primera consignación realizada para el conjunto de administraciones aunque, a partir de ese momento, se han podido pedir más billetes y hay que añadir a ello la venta automática por terminal.



Estos últimos datos no se conocen y las cifras definitivas de billetes enviados a las administraciones para su venta no se harán públicas hasta momentos antes del sorteo, ya que hasta las 22:30 horas de la noche del miércoles Loterías y Apuestas del Estado no retira los décimos sobrantes y hasta las 23:45 puede continuar la venta en terminales.



En todo caso Cristina García se muestra optimista y piensa que, "igual que en los dos últimos años se han incrementado las ventas, éste pienso que también van a subir porque se nota movimiento y alegría", por lo que se podrían agotar o superar los 182.471 billetes asignados a la Comunidad Foral para este sorteo.



La experiencia sin embargo no apunta en esa dirección y de hecho indica que Navarra juega menos que la media nacional y no compra tampoco todo lo consignado.



El año pasado la consignación para la Comunidad Foral fue de 176.466 billetes con un importe total de 35,22 millones de euros, el equivalente a 55,08 euros por habitante, aunque las ventas fueron del orden de 30 millones, con un gasto medio por navarro de casi 47 euros, según los datos que maneja la delegación de LAE.



En total Navarra dispone de 162 puntos de venta de lotería aunque administraciones propiamente dichas hay 43, y los otros 119 puntos de venta mixtos como bares, peluquerías, tiendas de deporte, papelerías o estancos que venden lotería de Navidad.



Para el conjunto del país se han emitido billetes por 33.000 millones de euros, con un media por habitante de 63,80 euros, y se repartirán en premio el 70 por ciento, 2.310 millones.



El premio gordo de Navidad ha caído a lo largo de los años tres veces en Pamplona, en 1829, 1853 y 1974; una en Alsasua, en 1963, y otra en Tudela, en 2012, en un estanco que vendió un resguardo de terminal.



Coincidiendo con este sorteo del Estado, hay otras iniciativas que aunque mucho menores alcanzan finalmente un eco importante entre la ciudadanía y entre ellas en la Comunidad Foral está "La Gorda de Navidad", que cumple este año su quinta edición.



Se trata de una macrocesta navideña organizada por Complejo Castejón y que está valorada en 188.000 euros libres de impuestos.



Y si este premio puede ayudar a que la vida de la persona afortunada resulte más fácil, aún más el sorteo extraordinario de Navidad que deja limpios para el ganador del primer premio 320.000 euros por décimo.



Con esta cantidad, según el portal inmobiliario pisos.com, es posible comprar hasta dos casas en la mayor parte de las regiones de España e incluso reformarlas, o vivir en régimen de alquiler de media alrededor de 40 años.