22/12/2016 a las 06:00

LAS ENTREVISTAS DEL AÑO

Una selección de las principales entrevistas publicadas a lo largo de este año que se acaba en el suplemento La Semana de Diario de Navarra. Diálogos que aportan interés humano, nuevos enfoques a los grandes problemas y reflexiones sobre los temas de actualidad de 2016.

Autor de numerosos libros y ensayos, Mario Gaviria se ha convertido en un sociólogo de referencia que ha evolucionado desde el ardor izquierdista de la juventud a un pensamiento en el que no sólo cabe su admiración por la presidenta alemana, sino también por los ‘minijobs’ y las grandes coaliciones de Estado.

“Lo peor de envejecer es que uno se va aislando”. Lo dice mientras se sienta en una silla, junto al balcón de su piso de Zaragoza, desde donde ve atardecer todos los días. En realidad, vive un poco de prestado. Hace ya cuatro años que una médico le anunció que le quedaban seis meses de vida. Se equivocó. A pesar de que padece una Esclerosis Lateral Amiotrófica que le obliga a usar la silla de ruedas a ratos y que le impide tareas tan cotidianas como vestirse y cocinar, la cabeza le sigue funcionando “estupendamente”.

Prueba de ello es que acaba de terminar un libro, El paraíso estancado, en el que aborda dos problemas clave para España y Europa: cómo entender y afrontar en el siglo XXI una economía, una demografía y una sociedad atascadas. Ahora escribe sobre un tema que le preocupa y sobre el que no es muy optimista como es la situación de Oriente Medio y el Islam. “En 38 años no había tenido un trabajo intelectual tan intenso”, afirma Mario Gaviria , quien cuenta los días para veranear en Cortes.

Allí nació hace 78 años en un caserón del siglo dieciocho al que los Gaviria habían llegado como ganaderos desde Estella. Su madre era de Caparroso, aunque los Labarta, sostiene, eran descendientes de hugonotes huidos del Bearne francés. Gaviria trabajó desde 1985 como profesor de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Navarra y desde 1992 en temas de bienestar social y exclusión en la UPNA. Este año, el Gobierno foral le distinguió con la Cruz de Carlos III.

¿En serio que se colaboraba de forma clandestina en las clases de la London School of Economics and Political Sciencie?

Totalmente cierto. En aquellos años 1959 -1960 casi era más difícil para un español entrar en Inglaterra que hoy para un refugiado hacerlo en Europa. Yo quería estudiar cine, pero afortunadamente para la historia del cine no tenía dinero para ello. Así que me matriculé como alumno ocasional de la London School. No me llegaba más que para una asignatura a la semana pero me metía en ocho clases distintas al día. Eso sí, no tenía derecho ni a entrar a la biblioteca ni a examinarme. Pero, ¿sabe qué es lo más gracioso de todo?

Cuente...

Que al cabo de treinta años recibí una carta de la Escuela en la que me decían que cotejando el catálogo de antiguos alumnos y las personas que han publicado libros y aportado algo al mundo de la sociología me habían localizado. Me felicitaban y me decían que como era costumbre me invitaban a hacer alguna donación y a aumentar la biblioteca. Les contesté que estaba muy agradecido por las clases clandestinas, pero que como nunca me dejaron entrar en la biblioteca que se olvidaran de ello.

¿Por qué ve Europa como un paraíso estancado?

La gran frustración de la gente más humilde y de los jóvenes de menos de 35 años es que creían que el crecimiento era ilimitado y de pronto han descubierto que Europa está estancada desde las Torres Gemelas más o menos. Toda Europa tiene un PIB similar al de entonces. El concepto de estancamiento hay que tenerlo en cuenta. Es como los cipreses, ninguno crece ilimitadamente. También les pasa a las economías de las sociedades europeas. A los que les toca crecer hoy es a los países menos desarrollados: a los africanos, China, India... La consolidación del estancamiento tampoco es el abismo. Es momento de repensar la economía. Quizás Alemania está encontrando un nuevo camino que es a su vez económico, social y medioambiental. Debemos tender hacia una sociedad global sostenible y, sobre todo, más segura.

¿No ha sido Alemania la que nos ha hecho apretarnos el cinturón hasta lo insufrible?

Yo estoy fascinado por los luteranos. De hecho hay poca gente más parecida a un luterano danés o alemán que un navarro o un vasco. Mire si voy lejos. Ni País Vasco ni Navarra envidian a Dinamarca, Suecia, Noruega... Somos luteranos sin saberlo. Pero yo con quien estoy fascinado es con Angela Merkel . La adoro, estoy locamente enamorado de Merkel .

¡Qué dice!

Lo digo en público por primera vez. Ella se merece el premio Nobel de la Paz, pero ya, antes de que se la cargue no se quién, porque alguien se la va a querer cargar. En serio, estoy convencido de que existe una complementariedad hispano-alemana. Todo lo que necesitamos avanzar los españoles en Educación, sostenibilidad, respeto a los demás... lo tendremos que aprender de los alemanes. Tecnológicamente no tenemos nada que envidiar, tenemos fiestas tan buenas como la Oktober Fest y jugamos al fútbol tan bien como ellos. Pero nos falta una visión global planetaria. Angela Merkel después de lo Fukushima decidió cerrar las diez nucleares que les quedaban en Alemania. Por eso la adoro.

Entiendo que Merkel tiene un lado verde que le gusta. Pero, ¿y el resto de sus políticas?

Ella ha conseguido integrar a toda Alemania del Este, nada menos que veinte millones de personas que se habían educado en el comunismo. Como los grandes políticos de la historia, tiene detectado lo qué pasa en Europa y luego, si es necesario, toma prestadas o vampiriza las soluciones. A los ecologistas, por ejemplo, les ha robado la idea de cerrar las nucleares y de apostar por las renovables. A Uxue Barkos le recomendaría un consejo barato y que es gratis: que luche contra el cierre de Garoña y la eliminación de los residuos que están en sus piscinas. Si hubiera un accidente como en Fukushima podría afectar a la agricultura de un tercio de Navarra. Pero hay más cosas que aprender de Angela Merkel, ella llegó con un 17% de paro y lo redujo al 5%.

¿También está enamorado de los ‘minijobs’?

Ese fue un invento de los socialdemócratas que también vampirizó Merkel. Y no deja de ser una forma de repartir el trabajo. Todo el mundo quería ser mileurista en España y ahora nos dan vergüenza los ‘minijobs’. En Alemania hay ‘minijobs’ y en vez de estar la gente amargada y tirada por la calle, como decenas de jóvenes de mi pueblo a los que no les queda más que beber cerveza todas las tardes, ellos aprenden lo que es sudar.

¿No apostaría por fórmulas que fomenten un empleo de mayor calidad?

Hay muchas fórmulas, pero los cuatro o cinco países europeos que tienen tasas de paro inferiores al 5% tienen recetas basadas en un salario mínimo importante, renta básica y reparto de trabajo. Y eso lo sabe el vicepresidente navarro Miguel Laparra porque somos íntimos amigos y hemos trabajado juntos durante 15 años en la lucha contra la pobreza y la renta básica.

¿Con esas recetas España puede bajar su tasa de paro al 5%?

España entera, no, pero Navarra sí.

¿Le enamora Rajoy tanto como Merkel?

No. Yo estoy sorprendido con Rajoy.

¿Por qué?

Porque es hermético, no se le entiende nada. Es un tipo muy extraño de entender, pero también tiene un sentido de Estado muy alto. Yo creí que cuando trajo a Merkel a hacer el Camino de Santiago iba a aprender un poco. Que oiría una voz que le dijera: “¡Mariano, haz ‘minijobs’ como ella! ¡Mariano, cierra nucleares como ella, haz una gran coalición como ella...!”. Aunque en esto último es Pedro Sánchez el que no quiere.

Entonces, ¿es partidario de la gran coalición entre PSOE y Partido Popular?

Sin duda alguna. Y cuantos más partidos entren mejor, siempre y cuando respeten los principios de consenso y democracia. Nuestro problema es que hoy los políticos españoles de menos de 40 años no tienen formación, ni tradición política, porque en los partidos grandes no les han dejado ni respirar. Como le pasó al ‘coletas’ en Izquierda Unida y se tuvo que ir.

¿Qué propone?

Le va a sorprender. Yo propondría un gigantesco programa de formación de los políticos a base de mandarlos a los países nórdicos y formarlos. E incluso he llegado a considerar algo que es casi desesperado: la formación de los políticos contratada a las escuelas de negocio que forman a los directores de las empresas del Ibex.

Me está dando miedo. ¿No le parece que acabaríamos echando de menos la reforma laboral del PP?

Yo nunca he hablado con un director de Escuelas de Negocios, pero los sigo en sus artículos en las revistas económicas. El mundo de la empresa ha evolucionado un huevo, no sólo en términos ecológicos, sino en responsabilidad social corporativa, etc...

¿Pero usted no era de los que denunciaba los abusos del capitalismo?

A ver, si el capitalismo es radical lo que hay que hacer es controlarlo y meter en la cárcel a quien haga falta. Si pudiera ponerme un harén tendría de favorita a Merkel y le acompañarían esas juezas de 50 años que están metiendo a la cárcel a todo Dios. Me encantan. Son las mejores jueces de la historia de España, un producto mejorado y feminizado de lo que era la Inquisición.

¡Con la corrupción hemos topado!

La corrupción en este país se ha dado entre los políticos porque no se han vigilado entre ellos. En cambio, no hay apenas casos de corrupción entre los funcionarios. Si de algo podemos presumir en España es del sistema de la función pública. En salud, uno de los mejores del mundo.

¿A dónde quiere llegar? ¿Quiere proponer un gobierno de tecnócratas?

Mire, en las primeras cortes democráticas, el 40% los diputados eran funcionarios del Estado. No hay que tenerle miedo a los tecnócratas o como quiera llamarlos. Lo importante es que haya personas que tengan sentido de Estado, del largo plazo y de la defensa de los intereses generales. Y eso creo que Rajoy sí lo ha tenido.

Será que es funcionario. ¿Cómo analiza la proyección de Podemos?

Los conozco poco, pero como sigan cometiendo errores no van a tocar poder.

¿A qué errores se refiere?

Sobre todo a la falta de formación. No hay nivel analítico, ni estratégico. Con un poco de inteligencia podían haber intentado cazar algo de poder ahora.

¿Acabará dándose la coalición entre PSOE y Podemos o el temor a que estos últimos ocupen el espacio de la izquierda hará imposible el acuerdo?

Pues no sé, pero yo siempre he sostenido la posibilidad de la teoría del terrón de azúcar, de que en cuatro o cinco años Podemos se diluya por falta de contenido.

A lo mejor los subestima, no olvide que Podemos nació en la universidad.

Pero es que la universidad se ha degradado mucho. Así como el sistema sanitario es impecable, la universidad salvo excepciones ha bajado mucho el nivel.

¿Y la amenaza del yihadismo ensombrece el futuro de nuestro paraíso estancado?

Escribí hace cuatro años un libro sobre el riesgo de islamización de la Ribera porque vinieron las mujeres de mi pueblo a decirme que estaban muy preocupadas. Que si el moro que vivía al lado de su casa le cascaba a la mujer, que no se querían relacionar con los del pueblo... Yo las oía pero no le daba importancia. Hasta que decidí observar como funcionaba la convivencia y comprobé que la integración de los menores musulmanes en las escuelas en Navarra era muy buena. El problema llega cuando se van haciendo mayores y reciben instrucciones del imán, de la propia familia...

Pero no es lo mismo que una cultura no se quiera integrar en otra a buscar, como el Estado Islámico, su eliminación...

Es un tema delicado. Llevo casi ocho meses escribiendo encerrado sobre ello. Voy a intentar buscar un editor, primero dar el texto a seis u ocho personas porque quizás me esté equivocando, pero creo que la llegada de los refugiados a Europa es consecuencia de una estrategia del Estado Islámico: crear el caos en Oriente Medio y enviar oleadas de refugiados a Europa. Yo no soy islamófobo, incluso tengo amigos musulmanes de Londres, pero creo que hoy asistimos a un retroceso en la historia. Y así como en otros asuntos puedo intuir por dónde van a ir las cosas no sé como se va a resolver esta marcha atrás.

EL TEST

El mayo del 68 o el 15-M.

Los Beatles y los Rolling Stones (“Aunque las txarangas me han hecho más feliz”).

Luis Buñuel o Pedro Almodóvar.

Mario Vargas Llosa o Eduardo Galeano.

Donald Trump o Hillary Clinton (“Ninguno, Hillary es una buena mujer, luchadora, pero parte de los follones de Irak empezaron con ella”).

Zaragoza y Osasuna (“Y eso que jugué la final de copa juveniles en el 56 con el Zaragoza, en el Bernabeu y en presencia de su Excelencia”).

DNI

Mario Gaviria Labarta (Cortes, 1938). Está divorciado y es padre de dos hijas, una socióloga en Francia y una periodista en Madrid. Tiene cinco nietos. Se formó en Zaragoza, donde estudió Derecho, y en Inglaterra y Francia donde cursó estudios de Economía y Sociología. En Francia se convirtió en discípulo de Henri Lefebvre, cuyas primeras obras tradujo al castellano y difundió en España. Constribuyó a la construcción del pensamiento ecológico y del movimiento ecologista. Maestro de varias generaciones de sociólogos urbanos, rurales, del ocio y ambientales en España. Desde 1985, Mario Gaviria trabajó como profesor de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Navarra, y desde 1992 de la Universidad Pública de Navarra, en temas de bienestar social y exclusión.