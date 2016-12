Actualizada 22/12/2016 a las 11:42

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha manifestado que seguir adelante con la orden foral sobre el PAI, después del debate este miércoles en el Consejo Escolar, "es un nuevo recorte al inglés, un recorte a la igualdad de oportunidades".

En declaraciones a los medios de comunicación, Esparza ha señalado que continuar con la orden foral, que deja a los centros elegir sobre una horquilla de 6 a 12 horas de sesiones semanales en inglés, es "un recorte a que las familias opten libremente por que sus hijos estudien inglés". "Es sobre todo un recorte a lo público", ha dicho.

El dirigente regionalista ha manifestado que no comparten esta orden foral elaborada por el Gobierno foral y no la entienden. "Si volvemos al Gobierno la echaremos atrás en el minuto uno porque no es de recibo", ha aseverado.