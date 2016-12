El cuatripartito y la oposición vuelven a discrepar sobre los Presupuestos

Actualizada 22/12/2016 a las 12:03

Las cuatro fuerzas que sustentan al Gobierno de Navarra, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, y los tres partidos en la oposición, UPN, PSN y PPN, han vuelto a manifestar este jueves sus discrepancias en torno a los Presupuestos para 2017, que se aprobarán este jueves en el pleno del Parlamento.



En declaraciones a los medios, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha señalado que "el Gobierno del cambio tendrá sus segundos presupuestos, dado el fracaso del Gobierno anterior de aprobar presupuestos año tras año". "Profundizan en la senda del cambio, del cambio integrador, del cambio social", ha expuesto.



Ha defendido que las cuentas para 2017 son "nacidas del consenso, del acuerdo entre cuatro fuerzas muy distintas; un acuerdo presupuestario que ha estado abierto a otras fuerzas" y ha opinado que las enmiendas de la oposición son "florero". "Éstos son unos Presupuestos para toda Navarra, basados y dirigidos a todos los navarros, intentando buscar la cohesión social, la coherencia", ha dicho.



El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha indicado que "por segundo año se van a aprobar unos Presupuestos que, aunque son insuficientes en algunos de nuestros objetivos, van en la dirección correcta y adecuada, en la dirección de poner fondos y créditos presupuestarios al acuerdo programático".



Ha valorado, además, que las cuatro fuerzas que sustentan al Gobierno hayan sido "capaces de consensuar y acordar y de aprobar los Presupuestos". "Alguna fuerza política ha tratado de romper esa unidad, de minusvalorar la importancia del cuatripartito y el hecho de que hayamos mantenido ese espacio conjunto es muy importante", ha expuesto.



La portavoz de Podemos, Laura Pérez, ha señalado que estos Presupuestos "no son los nuestros" porque "no son participativos y se ven constreñidos por un techo de gasto y un artículo 135 que impiden un margen de maniobra mayor en aras de garantizar las necesidades básicas de todas las personas".



No obstante, ha afirmado que votarán a favor de las cuentas porque "refuerzan aspectos sociales en educación, sanidad, cultura y políticas sociales y también incluyen partidas importantes en materia de fraude fiscal". "Pero tenemos que empezar a pensar no tanto en techo de gasto sino en suelo mínimo de ingresos", ha defendido.



José Miguel Nuin, de Izquierda-Ezkerra, ha indicado que darán su apoyo a las cuentas porque "van en la dirección correcta y están cambiando la política presupuestaria en lo concreto, en lo real". "Los números de 2017 hablan por sí solos, aumentan en 225 millones el gasto en la inversión pública, una cantidad muy importante", ha dicho.



A su juicio, "son unos Presupuestos que financian de forma mucho más intensa el esfuerzo en gasto social". "Además, la reforma fiscal funciona", ha opinado, para destacar que "vamos hacia un sistema fiscal más justo".



El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha manifestado que en el debate presupuestario "no va a haber sorpresas" y ha criticado que estas cuentas "no dan respuesta a las necesidades de esta Comunidad y no están pensando a medio y largo plazo".



Según ha dicho, "son gasto, gasto, gasto, una subida de impuestos que en mayo los ciudadanos vamos a ver el daño que nos hace y nos perjudica". "No ha habido ningún intento de negociación por parte del Gobierno", ha indicado, para señalar que es "una mentira más" que este sea el Gobierno "de hacer las cosas entre todos". "Esto es una apisonadora, un rodillo", ha censurado.



La socialista María Chivite ha señalado que votarán en contra de los Presupuestos porque son "cortoplacistas" y "no mantienen inversiones estratégicas".



Ha recordado que abrieron un "proceso de diálogo" con la presidenta del Gobierno "pero la presidenta no tiene poder para negociar ni para decidir". "Tenemos un Gobierno que no gobierna y sí tenemos un cuatripartito que dice que no hemos llamado a la ventanilla correcta; nosotros llamaremos a la ventanilla del Gobierno y no a la ventanilla de los comisarios políticos", ha manifestado.



Desde el PPN, Ana Beltrán, ha justificado el voto en contra de su grupo a las cuentas porque "no creemos en ellas". Ha criticado que ni el Gobierno ni el cuatripartito "no tienen voluntad de acordar" después de haber rechazado las enmiendas de la oposición.



"Encima dicen que el PSN se equivocó de ventanilla cuando fue a hablar con la presidenta Barkos", ha rechazado Beltrán, quien ha opinado que "o bien ahora quieren dar la espalda a la presidenta, que lo dudo, o pretenden lavarle la cara y que no quede en evidencia que su voluntad de negociar es cero".