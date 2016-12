Los estrellas Michelin de Navarra preparan el menú que cenarán en Nochebuena

Actualizada 24/12/2016 a las 10:41

Navarra cinco estrellas. Es el aporte foral a la constelación del selecto grupo de restaurantes registrados en la guía gastronómica Michelin. Como cinco puntas de un mismo mismo cuerpo celeste, los distintivos se reparten entre cuatro establecimientos, cuyos titulares se han granjeado un reconocido prestigio ante la crítica entendida y los paladares exigentes. Jesús Sánchez Sáinz, nacido en Azagra en 1964, acaba de añadir una segunda estrella a su palmarés, brillante desde que hace 23 años se hizo merecedor del primer símbolo que luce en su restaurante Cenador de Amós, de Villaverde de Pontones (Cantabria).

Tiene el nombre del local un detalle referido a su abuelo Amós, al que no conoció pero del que siempre se habló en el seno de su familia por la huella profunda que dejó.

La nómina se amplía con Koldo Rodero, sucesor de su padre, Jesús, al que sus descedenientes le tendrán en mente esta Nochebuena cuando eleven las copas de champán en un brindis de celebración y a la par de nostalgia. Desde hace dos décadas, el sello de la crítica proyecta un haz luminoso sobre el Restaurante Rodero, del que sobresalen cada mañana Tres Soles de Repsol.

Pilar Idoate, del hotel restaurante Europa, pone rostro a un compromiso familiar con la atención hostelera a partir del esfuerzo y la lección de la vida que recibió de su madre, Aniceta. Con 45 años de experiencia, el tintineo de la estrella se extendió sobre sus fogones en 1993. Recibió la buena nueva del prestigioso cocinero José María Arzak. Supuso un nuevo impulso en el quehacer diario de ella y sus hermanos.

Dice David Yárnoz que tuvo vocación tardía pero que siempre estuvo influenciado por sus mayores -incluida su abuela, María Jesús Roncal-, para atar su futuro a la cocina. Titular hoy de El Molino de Urdániz, trazó una carrera celérica en siete años hasta ver el nombre de su establecimiento citado por el crítico Rafael García Santos y la guía Michelin en 2007.

La constelación navarra en el firmamento de la gastronomía no aparece tan lejana en las distancias cortas, donde el rol cede al lado humano. Como no podría ser de otra manera, en Navidad aparcarán sus obligaciones para descender de su olimpo de cocinas lustradas y reunirse con los suyos. Según confiesan, la Nochebuena será oportunidad de celebración y también de recuerdo de las ausencias que dejaron en su intimidad un poso de afecto. Probablemente en su ejemplo hallaron el brillo de la motivación que les animó a aventurarse por un camino que el tiempo y una dedicación denodada convirtieron en gloria. De su mano y con los menús que habrán de degustar, la Nochebuena se convierte en una auténtica delicia.

Koldo Rodero: “La estrella vino al restaurante”

Si tuviera un cuchillo para abrir su cuerpo y ver si su corazón es tan bello como su rostro...”. Resu Armendáriz recibió aquel piropo del cineasta Orson Welles en el restaurante Guria, de Barcelona, al que había recalado como camarera por invitación expresa de su propietario. Aquella mujer, de la que quedó prendado un cocinero “pillo” de nombre Jesús Rodero, como habría de calificarle el hostelero del Guria, educó el paladar de sus cuatro hijos con tal primor que el mayor de ellos, Koldo, acabó consagrado en el olimpo de los chefs tocados con estrella. Su nombre es del grupo Michelin, exclusivo de los profesionales que se han granjeado el respeto de críticos y comensales. La unión del cocinero de Milagro y la camarera -cuya silueta sonriente estampada en un cuadro parece proyectar un haz luminoso sobre su descendiente mayor en el hoy Restaurante Rodero- aseguró la línea de sucesión en la hostelería en una familia que en Nochebuena y Navidad aparca obligaciones y compromisos para ser fiel al principio de la unión en torno a una mesa.



La tradición se impone en el toque de la madre sobre la propuesta que sirve de enlace entre “el picoteo”, a base de marisco; y “el plato fuerte”. La mano materna remueve una sopa de tapioca , que ejerce poco menos de bálsamo afectivo en la unión entre generaciones. “Mi hijo y mis sobrinos la devoran”, confiesa Koldo Rodero.

Ese plato, como el resto del ambiente navideño que impregna la mesa en la casa materna de la plaza Blanca de Navarra, alimenta recuerdos de infancia del cocinero que nació hace 53 años en Tolosa pero que, como dice, ha convivido fundamentalmente en Pamplona. En sus primeros años en la localidad guipuzcoana de Berrobi respiró el aroma de “castaña recién asada en el tamboril por el abuelo Domingo”. Luego, cuando la familia se instaló en la calle Dormitalería, las Nochebuenas estaban aderezadas de una cena espléndida. “Eran otros tiempos, cuando en televisión sólo había dos cadenas en blanco y negro. Recuerdo que en alguna ocasión llegamos a comer caviar auténtico”. Pamplona -dice Koldo Rodero- “era más sombría”, sin los adornos luminosos de ahora.

Probablemente “por la inercia familiar que arrastra” a tomar el camino conocido, se decantó por la hostelería, como hijo de profesionales que regentaron el Mesón Rodero sin apenas días de descanso. La diversión familiar estaba trufada, como no podía ser de otra manera, de visitas a restaurantes, salidas al monte en las que no faltaba la merienda o visitas a Milagro, cargados con una paella.

Cuenta Koldo que cuando nació su hermano menor, Josu, se encontraba con su padre en el restaurante Arzak degustando un “chantilly de vainilla con chocolate caliente”, que le sentó a su estómago como “una bomba”.

El tiempo se ocupó de alimentar la inquietud que sentía por la cocina y de aprender de su padre como también de otros profesionales los secretos culinarios, que sólo llegan a revelarse a base de sudor y sacrificio. El entusiasmo anidaba con tanta fuerza en su interior que luego de discernir su futuro a los 17 años, en una disyuntiva que le condujo a aparcar el judo, se aventuró por el tortuoso y difícil camino de su progenitor. Empezó siendo camarero de comedor para,ampliar su bagaje en los fogones en vigilias que acortaban de noche su descanso. Lectura de libros de cocina y asistencia a congresos fueron aportándole mayor seguridad hasta dar el salto deseado y cambiar el vestuario de camarero por el delantal.

UN AUTODIDACTA

La misma actitud autodidacta le empujó a ampliar sus conocimientos y de pecar, como dice, del atrevemiento que acompaña a los noveles que desafían la tradición con propuestas de vanguardia. Se introdujo en un primer momento en la repostería y recibió una sorbetera de un amigo de la familia -“Miguel Fernández El Cabezón”- como el mejor regalo que le podían hacer. De su mano surgió la variedad de un “primer plato rompedor: magras con tomate en una copa de coctail” donde el tomate no tenía ni color. La tortilla cúbica o la corona de alcachofas con cigalas ampliaron su impronta.

El éxito llegó hace dos décadas con la obtención de la estrella Michelin. “No fue una obsesión. La estrella vino” por el arte bien cultivado de la gastronomía. “Ni siquiera sabíamos que habían estado unos críticos”, rememora quien luce en una de sus chaquetas de cocinero los Tres Soles de Repsol, un equivalente de la guía gastronómica Michelin.

Como parte del ciclo de la vida, que en ocasiones proporciona alegrías y en otras lamentos, el 22 de diciembre de 2013 falleció su padre. Como viene siendo habitual, esta próxima Nochebuena, su familia se reunirá de nuevo y tendrán presente en la mesa al progenitor de la saga. Brindarán por él, “por Rodero”, el mismo al que Resu Armendáriz abrió su corazón.

EL TOQUE KOLDO RODERO PARA PREPARAR CARDO

“Cuanto más frío mejor. En esta época es cuando el cardo está en su apogeo”, destaca Koldo Rodero. “Podemos utilizar cardo blanco o cardo rojo. Es costumbre en la Ribera emplear esta última variedad en ensalada. Lo conozco de mis visitas a Milagro”. Si la opción elegida es la primera, es decir la variedad blanca, importan los preparativos de la limpieza: “No hay que limpiarlo estirando de las hebras. Con una puntilla bien afilada se va retirando la capa superior, aproximadamente 2 milímetros. Otro pequeño truco para que el cardo no se oxide es verterlo en un recipiente sobre el que vaya corriendo el agua. Ni harina, ni perejil, ni limón. Un recipiente debajo del grifo y que el agua vaya corriendo. Sirve para cualquier verdura”. En una fase posterior, Koldo Rodero gusta hacer el corte al bies, de dos centímetros aproximadamente. Para la cocción convencional, recomienda utilizar “tres partes de agua por cada una de cardo. Por kilo limpio de cargo, tres de agua. Agua en ebullición. Lo importante es que el cardo recupere pronto el hervor. Cocerlo suave. Dependiendo del cardo, el tiempo puede ser de 15 minutos. Lo retiramos del fuego. Se tapa después con el mismo agua hasta probarlo y ver si gusta la textura”.

Pilar Idoate: “Con ocho años ayudaba a mi madre en la cena”

Los hermanos Idoate Vidaurre dejarán en Nochebuena a un lado los roles que desempeñan en el hotel-restaurante Europa para sentarse alrededor de una mesa. El cambio afectará a su condición como también al lugar donde celebrarán el valor de la unión que crece con la llegada de la Navidad. En uno de los comedores donde ofician de anfitriones serán los comensales de un encuentro, anclado en una costumbre bien cuidada. La alegría conjugará con la nostalgia y los recuerdos de quienes fueron parte de la misma liturgia y hoy siguen presentes en la intimidad de las emociones. Son “los ausentes” que denomina la tercera de nueve hermanos, Pilar, en cuya solapa de cocinera aparece estampado el escudo de la Unión Europea. Una estrella Michelin adorna su palmarés desde 1993 y también su rostro, que parece iluminarse con un árbol de Navidad encendido de fondo cuando desgrana su vida entregada en cuerpo y alma a un oficio elevado, en palabras suyas, a pasión.





Tendrá este año un ápice de novedad en la mesa alargada, donde habrá centollo, capón asado y un surtido de buñuelos de chocolate, tartaletas de pasta con frutas naturales y gominolas de frutas del bosque. La diferencia estará representada por la ausencia reciente de la madre, Aniceta, que falleció hace un par de meses a los 96 años. Pilar siente que “al ser la mayor de las hermanas” habrá de cubrir su hueco en esa función de engarce que hacen las madres en un hogar. “Me quedo -confiesa- en la obligación de seguir en ese proyecto de unir a la familia. No es ningún sacrificio. Creo que es mi responsabilidad”. En el recuerdo íntimo estarán igual de vivas las imágenes de los hermanos María Eugenia y Fermín, ya fallecidos.

Como metáfora de su propio ejercicio ante los fogones, en los que toda innovación ha de estar apoyada “en una buena base”, como señala, el menú de la cena de Nochebuena contendrá un ingrediente tradicional. Al referirse al capón que ocupe la mesa, la chef, de 61 años de edad que encendió la llama de su carrera con 16, descubre su preparación como la receta “aprendida de nuestra madre y nuestra abuela, Antonia”.

En una carrera “autotidacta”, como presume con el orgullo de quien se ha forjado su porvenir a base de sudor y en ocasiones lágrimas, su primera experiencia en la cocina partió como ayudante de su madre. “Siempre le ayudaba a la hora de la cena desde que tenía ocho años. Contaba mi madre que tenía miedo a que me cayese cuando, por las tardes, me subía a una banqueta para coger un recipiente y me disponía a preparar chocolate para todos. Luego estaban aquellos fogones de leña”.

UNA COCINA CON RAÍZ

Nunca -asegura- perdió el norte en la manera de hacer las cosas y en esa ilusión que fue engordando poco a poco, sin olvidar el aroma a “natilla con canela en rama” que le saludaba en su infancia en Marcalain. “Como mi madre lo hacía con tanto cariño, todo estaba tan rico y tan bueno...”. En ese ejercicio de reminiscencia no puede menos que poner en valor el esfuerzo de su progenitora que “con tan poco, hacía mucho”. Ni qué decir tiene que los adelantos técnicos que ayudan a montar las claras eran utopía y que no había otro útil que el tenedor y un movimiento continuo de muñeca para conseguir que la familia se relamiese los labios.

Sobre el ejemplo de sus mayores, Pilar, casada y con dos hijos, fue dejando su impronta en los fogones hasta que justo un año después de la rehabilitación del hotel Europa una estrella Michelin alumbró el proyecto compartido con sus hermanos. “Nos llamó Juan Mari Arzkak: ‘Que os han dado una estrella’. Fue un premio al esfuerzo, al sacrificio. Todos los hermanos estuvimos encantados. Supuso un impulso para seguir en el día a día, unidos, hacia adelante. Nos motivó para seguir luchando. Fue un regalo y una compensación a todo lo que habíamos hecho hasta entonces”.

En la valoración del logro, utiliza la primera persona del plura. Se trata de un detalle que abarca al conjunto de la familia Idoate Vidaurre. Como no podía ser de otra manera, incluye a sus hermanos Mari Carmen, Juan Mari y Maria Esther que, con ella, mantienen iluminada la buena estrella.

CAPÓN ASADO, AL ESTILO DE PILAR IDOATE



“Como nos enseñaron nuestra madre y nuestra abuela”. Pilar Idoate introduce la receta del capón asado con una referencia a su pasado, donde halló un pilar sólido en el hacer sencillo y a la vez cuidado. En ellas se fijó cuando, de niña, apuntaba ya maneras de cocinera aun a riesgo de perder el equilibrio en una banqueta mientras buscaba los ingredientes. “El capón se rellena con cebolla, manzana, ciruela y un poquito de foie. Lo asamos a 160 grados”. Los asados han de ser “muy lentos”. El horario varía según el producto disponible: “si se trata de un pollo, hora y cuarto en el horno; un pavo, cuatro horas; y un capón, dos horas y media”. El emplatado está acompañado de “fruta de temporada”. En cuestión de salsa, la apuesta es “la tradicional, la que suelta el propio capón”. De guarnición, “un puré elaborado de apio-nabo o celeri y patata. Todo ello, combinado”.

David Yárnoz: “Mi abuela es una buena cocinera”



Los sabores nos trasladan en el tiempo, a momentos puntuales, a recuerdos y personas”. David Yárnoz Martín, regente de El Molino de Urdániz del que cuelga una estrella Michelin desde 2007, reconoce los aromas de su pasado. La cocina, razona, es un vínculo familiar. Su opinión parte de la experiencia en casa de sus abuelos maternos, en la Chantrea, donde había trajín de manos y voluntad por agradar el paladar con el ingrediente básico del compromiso mutuo y un afecto recíproco. “Recuerdo el olor del asado, que curiosamente preparaba mi abuelo. No solía cocinar, pero ese día estaba al frente del asado”.





Son esos golpes de los sentidos, que alimentan el almacén de las emociones perpetuas, los que nunca se olvidan y anudan las relaciones entre generaciones. Su memoria retiene la imagen de la decoración navideña que impregnaba la casa “en un momento especial de la familia”, como tantos otros, ya fuesen o no Navidad, que alegraron su infancia.

Siempre hubo cuidado en la preparación de los platos, el mismo que se le adivina en sus manos habilidosas como herencia aprendida. “Mi abuela María Jesús Roncal es una buena cocinera”, destaca. La buena mujer, que hoy peina 97, se presentaba hasta hace tres años en Navidad con un recipiente con el cardo elaborado.

En el orden de los principios adquiridos, David concede a la mesa un valor supremo por ser símbolo de encuentro en fechas señaladas de abuelos, padres, hijos y nietos. Hasta el año pasado, acudía en Nochebuena a casa de la abuela de su mujer en Guirguillano. Siente que la próxima cena reservará un hueco a honrar su memoria. Teresa Eraso, que así se llamaba la anfitriona, dejó un vacío hace poco en el seno de la familia con su pérdida a los 97 años de edad.

En la renovación de las tradiciones por Navidad no pueden faltar en la mesa platos que son hábito. Cardo, perdiz estofada de forma tradicional y compota de invierno, amén de otros complementos, componen el menú.

En menor medida en Nochebuena y algo más de participación en Navidad, cuando El Molino de Urdániz acoge un cónclave familiar, David aporta su sabiduría de manera discreta. Su suegra y su madre, Isabel Martín, se alternan en el peso de la cocina en Nochebuena y Navidad.

Comer un día significativo, como el de Navidad, en un restaurante de postín, tocado con una estrella Michelin, es toda una experiencia que conservan los Yárnoz Martín.

No es de extrañar que todo ese ambiente de buen paladar y mejor cuidado en la elaboración influyese de forma positiva en el descubrimiento de la vocación de uno de los más prestigosos cocineros en Navarra. Cuando se decidió, ya había bebido del pozo de la sabiduría con profusión. Coincidiendo con el boom en el sector, se convirtió en un “devorador de revistas gastronómicas”.

UNA CARRERA METEÓRICA

La vida brindó un regalo a él y a su mujer, Jaione Etxarri, con el nacimiento del primero de sus dos hijos, Álvaro en el 2000. Fue un año señalado, porque, con 24, ingresó en la escuela gastronómica de Luis Irízar, en Guipúzcoa. Supuso el empujón que le dio seguridad formativa hasta ponerse al frente de la cocina de El Molino de Urdániz, sustituyendo a su madre, en el año 2003. Para ser, como insinúa, un profesional de vocación relativamente tardía completó una carrera meteórica.

Cuatro años después, sentado con un amigo en un restaurante de Vitoria, recibió un mensaje de felicitación de un amigo de Sitges por aparecer por primera vez en la guía de Rafael García Santos. Su asombro fue mayúsculo al abrir por segunda vez su teléfono móvil: “...y también por la estrella”.

Aquello, que “fue una sorpresa tremenda”, vino a certificar su apuesta sin perder un ápice la referencia de quienes educaron su apetito y siguen alimentando hoy día sus recuerdos. Al mismo tiempo él y su mujer nutren los de Álvaro y Nicolás, sus hijos.

DAVID YÁRNOZ Y LA COMPOTA DE INVIERNO

“Ponemos todas las frutas con azúcar y agua, un poco de brandy y vino blanco. Añadimos cáscara de naranja y también de limón”. Con los ingredientes asegurados, el siguiente paso es ya de cocción: “Que se vaya haciendo muy despacio, unos 40 o 50 minutos”. Dice David Yárnoz que la compota de invierno -la que se elabora con las frutas propias de la temporada: “manzana, pera, orejones, frutos secos...”-, siempre estuvo “muy presente” en su hogar. “Lo recuerdo tanto en mi casa, por parte de mis abuelos, como en la familia de mi mujer, Jaione”.

Jesús Sánchez: “Nunca falta el cardo en la mesa por Nochevieja”

Regresará a Azagra en Nochevieja Jesús Sánchez Sáinz, al que un atardecer de días pasados le sonrió con una segunda estrella Michelin colgada de su restaurante Cenador de Amós. Desde esa tarde no ha tenido el mínimo respiro con desplazamientos entre Londres y Madrid, que le han impedido colocarse en sentido figurado la tercera estrella, de papel cartón. La segunda amplió la luz que durante 21 años irradiaba el establecimiento de la localidad cántabra de Villaverde de Pontones con el primer reconocimiento de los entendidos. Premiado en Madrid Fusión como mejor restaurante clásico contemporáneo, su titular -que reconoce en su mujer, Marian Martínez, un apoyo incondicional-, no puede olvidar el sabor de la borraja que, como dice, le devuelve a su pasado.



El riesgo de sus raíces le devuelven la historia escuchada en su familia de su abuelo, Amós, al que no conoció, pero cuya suerte ha estado “muy presente” entre sus allegados. Su semblanza fue rescatada de un libro de José María Jimeno Jurío, dedicado a glosar la vida de personajes de Navarra. “Mi primo -señala- se llama Amós y es panadero en Azagra. Es el único que ha mantenido el nombre del abuelo. Yo le decía a mi mujer que si tenía algún hijo le iba a llamar Amós. ¡Hubiésemos tenido una discusión temenda!”, apunta con una dosis de humor.

El nieto de Amós tiene asegurada su descendencia con dos hijas: Lucía, de 19 años; y Marina, de 15. En el cuidado que pone por atar sus lazos familiares tiene rotulada en rojo la Nochevieja para avivar los rescoldos de su infancia y juventud en Azagra, donde reside toda su familia. Hijo único, refuerza sus lazos con sus primos en una cita poco menos que obligada. En Nochevieja, asegura, “cenamos juntos desde que tengo uso de razón”. Como no podía ser de otra manera, se presenta al encuentro familiar “con algo de pescado”. “Nunca falta el cardo”. Sin perder de referencia a las buenas tradiciones, concede valor a la experimentación como fórmula de evolución en el arte de la gastronomía. “Me parece fundamental indagar en propuestas nuevas, diferentes en presentación, en sabores, en productos”, apunta desde su experiencia. Único navarro con doble distinción en la guía Michelin, mira al futuro sin renunciar a su pasado de Azagra. Su categoría es motivo de orgullo en su familia. Seguro que también lo sería para su abuelo, que se llamaba Amós.

LOMO DE LUBINA CON CREMA DE MARICO. SEGÚN JESÚS SÁNCHEZ



Ingredientes para la crema de marisco: 1 cebolla, 1 puerro, 2 zanahorias, 1 rama de apio, 2 litros de fondo rojo(siguiente receta). Pochar todos los ingredientes y añadir el fondo rojo. Reducir y rectificar de sal.

Fondo rojo: 2 cebollas, 1 puerro, 1 pimiento verde, 1 pimiento rojo, 1 zanahoria, 2 tomates rojos maduros, 7 nécoras, 3 litros fumet y 1 vaso de brandy.

La preparación. “Rehogamos todas las verduras, añadimos las nécoras y flambeamos con el brandy. Agregamos el fumet, trituramos y colamos. Este caldo lo añadimos a la receta anterior”.

“Limpiamos de escamas la lubina, sacamos los lomos y retiramos las espinas. Marcamos en una sartén por la parte de la piel, y terminamos de cocinarlos en el horno durante 5 minutos a 180ºC. Por último salseamos con la crema de marisco”.