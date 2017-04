El vídeo y otras pruebas de la violación de San Fermín

Actualizada 26/04/2017 a las 21:14

Policía Foral y Policía Municipal de Pamplona han obtenido numerosas pruebas a instancias del juez a lo largo de estos tres meses. Estas son algunas:



La denuncia

Las defensas subrayan contradicciones en el testimonio de la chica, que inicialmente habló de cuatro y no cinco chicos, por ejemplo. Para el magistrado, la versión de la joven es “altamente sólida, coherente y creíble en cuanto a la forma en que fue introducida en el portal y en cuanto a la falta de consentimiento”. Los policías y la pareja que la atendieron en un primer momento también destacaron que la vieron “en estado de shock”, y las peritos psicológicas le dieron credibilidad.



Los vídeos

Cuando el guardia civil detenido mostró a la Policía Municipal los vídeos que tenía en su móvil sobre los hechos -según él para mostrar su inocencia-, no era consciente de que estaba entregando a los investigadores la principal prueba en su contra. Según el informe de la Policía Foral sobre estos vídeos, la actitud de la chica es pasiva, neutra, no abre los ojos en ningún momento, y en ocasiones son los procesados los que dirigen sus movimientos con las manos, sin que ella diga una palabra. Ellos, al contrario, se jalean entre sí y reclaman su turno. Según el juez, esta prueba contradice la versión de los acusados, que señalaron que era la chica la que llevaba la iniciativa. Las defensas sostienen que el análisis de los vídeos no deja de ser una interpretación subjetiva y que en uno de ellos se ve a la joven disfrutar, algo que juez y Policía Foral han descartado.



El robo del móvil

Los procesados niegan que robaran el teléfono a la chica, pero lo cierto es que el teléfono desapareció del portal y la chica solo encontró su tarjeta SIM cuando se marcharon los procesados. El teléfono fue hallado posteriormente en otra parte de la ciudad.



La versión de los cinco

Para el juez, son los procesados los que han incurrido en contradicciones, ocultando fases de su recorrido por Pamplona que luego se han demostrado con pruebas. El magistrado también tiene en cuenta que se negaron a declarar tras su detención, algo que no encaja con su versión de que todo era consentido. Los whatsapps cruzados con sus amigos tampoco les ayuda.



La ausencia de lesiones

“No es relevante que no padeciera lesiones ante la superioridad física coactiva y colectiva empleada por los procesados”, argumentó el juez. Las defensas replican que la brutalidad de los hechos descritos por la joven no encaja con que no sufriera ni un hematoma. También añaden que pudo gritar o resistirse, pero no lo hizo.



Lo ocurrido en Córdoba

La Policía Foral descubrió durante la investigación dos vídeos con abusos a una joven inconsciente en Córdoba por cuatro de los procesados, destacó las “similitudes” en su forma de actuar (en grupo, grabando con el móvil...). Para las defensas, son hechos independientes.