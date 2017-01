​Messi será padre por segunda vez

Actualizada 30/04/2015 a las 17:15

El argentino Lionel, delantero del, ha anunciado que será padre por segunda vez en su cuenta de Instagram, donde se ve una foto a su esposa, Antonella Roccuzzo, embarazada, junto a su hijo Thiago."Esperándote con muchas ganas!!! ¡Thiagui, mamá y papá te amamos! Can't wait to welcome you into our world!!! We love you! Thiagui, mum and dad. LIO", es lo que ha colgado Messi, junto a la foto donde ya se le nota el embarazo a su mujer.La pareja ya podría tener confirmado que se trata de un varón y el nombre elegido sería Benjamín, según algunos medios de comunicación.