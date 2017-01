​La 'visión' de Miguel De la Quadra-Salcedo cumple 30 ediciones

Actualizada 29/04/2015 a las 11:43

efe. redaccion internacional

Unos 10.000 jóvenes han pasado, desde 1979, por el programa académico y cultural ideado por el periodista, aventurero y deportista Miguel de la Quadra-Salcedo, la hoy conocida como Ruta BBVA -antigua Ruta Quetzal o Aventura '92-, que celebra mañana la efeméride de su trigésima edición.



El 'sueño' de una Comunidad Iberoamericana de Naciones, encargo que le hizo el entonces rey Juan Carlos I en un intento de acercar a las juventudes de ambas orillas del océano Atlántico y de emular los viajes históricos de los grandes exploradores y conquistadores españoles, festejará mañana, en coincidencia con el 83º cumpleaños de su director, esa cifra redonda.



"(Tengo) un infinito agradecimiento a la visión de un hombre, que ha movido reyes, montañas y mares para lograr lo que (John) Lennon ya soñaba, o más bien lo imaginaba", expresa la diplomática Liz Coronel, quien fuera 'aventurera' en 1991 y hoy es directora de América en la Cancillería de Paraguay.



En aquel viaje, que evocaba el realizado por Vicente Yañez Pinzón en 1500 rumbo al Amazonas, coincidió con la uruguaya Cecilia Hughes, hoy convertida en politóloga y directora de una empresa de investigación en Ciencias Sociales en Montevideo.



"De la Quadra decía que llevaba a los futuros dirigentes de los países y creo que no se equivocó. Puso su granito de arena por la paz mundial; ya le gustaría a muchos haber hecho algo de eso", declara esta montevideana, que reconoce esa expedición como una "oportunidad única" porque "puedes ensayar formas de ti que en tu vida cotidiana no te dejan por esperar otra cosa".



Desde la primera edición (1979), en la que participaron 65 expedicionarios durante 20 días, hasta la de 2015, en la que 200 jóvenes recorrerán en julio y agosto España y Colombia bajo el lema "Aventura en el país de las esmeraldas. La ruta mágica de las piedras verdes", unos 10.000 aventureros han visitado, por tierra, agua y aire, 25 países.



Tras unos años de ausencia, a partir de 1985, cuando el programa se enfocó en la conmemoración del V Centenario de la llegada de Cristóbal Colón a América, los jóvenes viajaban en barco durante 45 días, en los que recibían doctrina académica, practicaban deportes, organizaban juegos y participaban en talleres de varias disciplinas antes de descender y aventurarse por selvas y poblados.



En las ediciones más recientes, los "ruteros" viajan en avión desde sus respectivos países hasta el lugar de inicio del camino y acampan en cada uno de los destinos previstos, que van desde un recinto académico en Madrid a un poblado indígena en medio de la selva panameña, pasando por una playa peruana o la pequeña isla de Juan Fernández, que quedó arrasada por el tsunami de 2010 apenas semanas después del paso de la expedición.



La actriz española Eva Martín, conocida por su papel protagonista en la serie "Amar en tiempos revueltos" y actualmente representando en los escenarios la versión de "Don Juan Tenorio" que dirige Blanca Portillo, explica su opinión sobre la evolución de la ruta con el paso del tiempo.



"Con internet todo está más cerca. Nosotros teníamos un mundo a descubrir por completo con 16 años", detalla esta gerundense, que participó en la edición de 1990 y que reconoce que aquella "Aventura '92" le provocó "inquietud por conocer el mundo y vivir la vida sin miedo".



Una sensación general de agradecimiento hacia De la Quadra es la que recuerdan muchos expedicionarios, como explica el también español Bernardo Navazo, viajero en 1997 y, tras estudiar Ciencias Políticas, involucrado en campañas electorales -las últimas, las andaluzas en marzo en España-.



"Ser testigo de una generosidad tal (la de Miguel hacia los jóvenes) hace que en la medida de lo posible quieras hacer algo parecido en la vida", detalla a Efe el que fuera coordinador de un emotivo homenaje que los expedicionarios dedicaron en Madrid al director de la Ruta BBVA en 2012.



Padres e hijos ruteros, hermanos que han compartido experiencia en diferentes años, parejas formadas a partir del mismo viaje o en encuentros posteriores; jóvenes que encontraron su vocación en la ruta y otros que confirmaron en ella sus aspiraciones previas; historias de solidaridad, de superación o de crecimiento personal. Todo esto forma parte del acervo sentimental de estas 30 ediciones.



Declarado en 1990 Programa Cultural de Interés Universal por la Unesco, este proyecto fue incorporando a los conceptos originales de intercambio cultural, recorrido histórico y aventurero los de cuidado medioambiental y emprendimiento social en un intento por seguir formando a esos "futuros líderes", como el soñador De la Quadra se refiere a los jóvenes en esa "visión" que, como ha mostrado el correr de los años, no era una utopía.