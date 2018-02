​Mortadelo y Filemón buscan el dinero del 'Partido Papilar'

Actualizada 25/02/2015 a las 09:52

COLPISA. MADRID

Mortadelo y Filemón vuelven a su territorio natural, el tebeo. Los celebérrimos y descacharrantes detectives de la TIA, salidos del magín de Francisco Ibáñez hace más de medio siglo, compartirán en abril protagonismo en el papel con un señor elegante, canoso y patilludo, capaz de hacer, impertérrito, las mismísimas peinetas que Luis Bárcenas regaló a la prensa al principio de su peregrinaje judicial y carcelario.



Y es que en 'El tesorero', el álbum número 200 de la saga de los alopécicos detectives, buscarán al responsable de las cuentas y los volatilizados dineros del 'Partido Papilar' (sic). El señor de las patillas, el cabello engominado y el traje cortado a medida que, como en la película de Woody Allen, tomó el dinero y corrió.



Francisco Ibáñez (Barcelona 1936) sigue al pie del tablero derrochando ingenio, y como casi siempre, apegado a los dictados de la más rabiosa y corrupta actualidad. En este caso buscará el lado más cómico del afane y el trinque.



La nueva aventura de Mortadelo y Filemón comienza cuando el responsable de economía del gobierno quiere disponer de dinero para gastos varios y descubre, horrorizado, que alguien ha robado los fondos de la tesorería del 'Partido Papilar'.



Se sospecha del tesorero del partido de gobierno, porque no aparece por ningún lado. Mortadelo y Filemón reciben el encargo del Súper de seguir al sospechoso y averiguar dónde ha ido a parar la pasta desaparecida, en una evidente parodia del caso de corrupción de 'Los papeles de Bárcenas'. No en vano en señor de las patillas la gomina y el traje aparece en la portada sosteniendo unos papeles que tratan de escudriñar los detectives.



Apenas se han avanzado unas viñetas del nuevo álbum en que el que Filemon Pí y su inseparable mago del disfraz persiguen en patinete al pinturero tesorero, quien, sin escatimar medios, se mueve en lujosos automóviles de alquiler con chófer y se aloja en hoteles de ocho estrellas.



El año pasado Ibáñez ya parodió la situación política con 'Tijeretazo', su particular y desternillante visión de los recortes, en la que los detectives de la TIA trataban de neutralizas las alteraciones de la paz social que pudieran alentar y protagonizar grupos de alborotadores.



La cita del inefable dúo con sus lectores es el 8 de abril, de nuevo de la mano de Ediciones B. Supone el esperado regreso al papel de la celebérrima pareja, tras su exitosa excursión por las pantallas, cuya última entrega 'Mortadelo y Filemón contra Jimmy El Cachondo' cosechó un notable éxito de taquilla.