El Banco de España cree que la crisis del 'ladrillo' ha llegado a su fin

29/04/2015 a las 06:00

COLPISA. MADRID

Punto y final a la crisis inmobiliaria, pero la recuperación del sector aún tardará varios años en completarse. Este es el diagnóstico que hizo este martes el director de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, al diseccionar la problemática del 'ladrillo' nacional, donde ve que "el ajuste, en principio, se ha completado ya".



Ponente estrella de una jornada organizada por la Fundación de Estudios Inmobiliarios (FEI), uno de los 'think tank' vinculados a esta actividad, Malo de Molina oficializó la salida de la UVI_del 'enfermo' -ya avanzada por las últimas estadísticas como, por ejemplo, que la compraventa de viviendas cobró vida el año pasado (creció un 18,4%) tras tres años de caídas-, aunque entiende que aún es pronto para que salga del hospital. "Hay síntomas de suave recuperación", dijo para a continuación admitir que el ajuste sufrido por el sector ha sido "inusitado".



Para evidenciar esa fuerza, señaló que "más de la mitad" de la caída del empleo registrada en España entre 2007 y 2014 se debe a la crisis de la construcción. Por eso, advirtió de que ahora hace falta combinar el "optimismo" de una recuperación que habrá de ser "gradual" y "moderada" con la "necesaria precaución" e incluso "prevención" para que no haya un desplome similar.



Según sus cálculos, la actividad inmobiliaria volverá a estar "en positivo" en los próximos años, empezando incluso por este mismo ejercicio sumando alguna décima al Producto Interior Bruto (PIB). Su pronóstico es que "entraremos en un terreno intermedio entre lo que pasó en la crisis y el 'boom' del sector". No llegará a ser, al menos a priori, casi el punto (0,9%) que anualmente aportaba al crecimiento económico al principio de la crisis (2007), aunque sí dejará atrás el recorte de 1,5 puntos que supuso en la misma.



La estimación del Banco de España es que la inversión en vivienda sumará "unas décimas" al PIB al año, (cada una supondría cerca de 10.000 millones de euros), mientras que considerando la construcción se acercaría al medio punto. En cualquier caso, instó a todos los actores del sector a tomar nota de las "importantes lecciones vividas".



Gran parte de las "buenas perspectivas" que Malo de Molina ve ahora para el 'ladrillo' se deben a las compras de viviendas por extranjeros -crecieron un 18% en 2014, aunque su cuota de mercado aún es reducida (13%)-, que "deben interpretarse" como el inicio "ya" de la recuperación. "Los no residentes -explicó- fueron los primeros que se lo olieron y también los que escaparon antes, y ahora son justo ellos quienes empiezan a percibir el cambio de ciclo".



LOS PRECIOS "TOCAN FONDO"



El otro punto que resaltó fue el notable ajuste de precios en la vivienda durante la crisis, que cifró en un 45% en términos reales desde su inicio y calificó de "razonable". Tanto que en su opinión dicha caída "ya ha tocado fondo". Sin embargo, la absorción del importante 'stock' de casas construidas y aún no vendidas (600.000, según el Banco de España)_seguirá siendo "muy lento".



Mucho mejor va la contratación de hipotecas para compra de vivienda. En febrero subió un 29,2% y encadena ya nueve meses al alza aumentando a un ritmo de dos dígitos.