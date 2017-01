15/05/2015 a las 06:00

Europa Press. Madrid

Natalie Portman será la encargada de dar vida a Jackie Kennedy en 'Jackie', el nuevo biopic de la mujer del presidente estadounidense John. F. Kennedy. Pablo Larrain, el director chileno nominado a un Oscar por 'No', será el encargado de dirigir la película.



Según informó 'Variety', la cinta nos mostrará a Jackie Kennedy en los cuatro días posteriores a la muerte de su marido. En la película podremos ver a una Kennedy abatida, pero a la vez fuerte y poderosa.



Darren Aronofsky, quién dirigió a Natalie Portman en 'Cisne Negro' -película por la que la actriz recibió un Oscar-, será el productor de la cinta, junto a Juan de Dios Larrain. Además, ambos contarán también con la coproducción de Scott Franklin.



Insiders, la compañía de ventas de Wild Bunch, se está encargando de la venta del biopic durante la 68 edición del Festival de Cannes. "'Jackie' habla de los días en los que Jackie Kennedy se convirtió en un icono a la vez que lo perdía todo", explicó Vincent Maraval, de Wild Bunch.



SEGUNDA JORNADA EN CANNES

La película protagonizada por Portman comenzará su rodaje a finales de este año, justo después del actual proyecto de Larrain, 'Neruda'. La actriz se encuentra actualmente en Cannes, presentando, fuera de competición, 'A Tale of Love of Darkness', una película en hebreo basada en la autobiografía del escritor Amos Oz con la que debuta como directora.



El fichaje de Portman para la cinta de Jackie llega justo después de que se anunciasen, también en el festival, los nuevos biopics de Escobar -protagonizado por Bardem y Penélope Cruz- y Maria Callas.



La 68 edición del festival, que se celebra estos días en la Costa Azul, cuenta con un jurado presidido por los hermanos Joel y Ethan Coen. Ambos, junto con el resto del jurado, serán los encargados de elegir la película premiada con la deseada Palma de Oro, entre otros premios. El famoso galardón se entregará el domingo 24 de mayo, durante el cierre del festival.