Actualizada 15/05/2015 a las 14:08

EFE. Washington (EE UU)

El músico B.B. King, considerado "el rey del blues" y quien ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1987, falleció en Las Vegas (Nevada, EE.UU.) a la edad de 89 años, indicó hoy su abogado.



A principios de abril, B.B. King fue hospitalizado tras sufrir una deshidratación a causa de la diabetes tipo 2 que sufría desde hace más de 20 años, y volvió a ser hospitalizado hace sólo unos días.



El músico, que ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1987, comenzó su carrera musical en la década de 1940 y publicó desde entonces más de 50 discos.



Entre sus temas más conocidos figuran "Three O'Clock Blues", "The Thrill Is Gone" y "When Love Comes to Town", una colaboración con los irlandeses U2.



En octubre del año pasado, King cayó enfermo durante uno de sus conciertos en Chicago debido también a una deshidratación y síntomas de agotamiento, por lo que se vio obligado a cancelar el resto de la gira.



Riley B. King (su verdadero nombre) nació en 1925 en una plantación de algodón cercana a Itta Benna (Misisipi), donde trabajó en una granja durante los primeros años de su vida al tiempo que acudía algunas horas a tomar clases en una pequeña escuela local.



Siempre junto a su inseparable guitarra Gibson apodada "Lucille", King ganó a lo largo de su carrera, quince premios Grammy, más que ningún otro músico de blues.