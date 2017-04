​Charlize Theron, un nuevo paradigma de heroína

Actualizada 26/04/2017 a las 14:42

Con solo unas decenas de frases pronunciadas en toda la película, Charlize Theron ha creado en 'Mad Max: Furia en la carretera' un nuevo paradigma de heroína que, como reconoce en una entrevista, bebe de la teniente Ripley de 'Alien' y se expresa a través de la mirada y un cuerpo mutilado.



La Imperatora Furiosa, encarnada en el físico rotundo de Theron, roba gran parte del espectáculo al personaje del nuevo Mad Max, interpretado por Tom Hardy, a base de muchas agallas y su devoción por el acelerador.



Furiosa -se especula ya con una nueva entrega de la saga que le conceda más protagonismo- tendrá además que hacer frente a los esbirros del malvado Inmortan Joe sin un brazo y con una marcada aversión por la locuacidad.



"¡Creo que nunca había hablado menos en una película!", sonríe. "Hubo muchos días, sobre todo al inicio, que le pedí al director, George Miller, que me dejase decir algo. Pero tras unas cinco semanas de rodaje se hizo más natural y sencillo".



Esa parquedad llevó a la sudafricana a reflexionar sobre la propia esencia del trabajo de interpretación.



"El proceso natural para un actor es usar el diálogo para expresar las emociones. Esa es la garantía de que, a través de las palabras, podrás mostrar a la audiencia lo que sientes o piensas. Es más fácil que usar solo tu cuerpo o tus ojos", considera.



Su personaje se ve envuelto en una loca persecución a través del desierto postapocalíptico tras haber ayudado a escapar de las garras de Inmortan Joe a sus cinco esposas, cinco bellas y jóvenes mujeres con quienes trabó una relación más allá de las cámaras.



Pese a su diferencia de edad con las cinco chicas, Theron, de 39 años, señala que en muchas ocasiones durante el rodaje -siete largos meses en el desierto de Namibia- se cuidaron las unas a las otras.



"Creo que las mujeres nos retroalimentamos de una forma muy positiva. Había una idea real de ser un equipo, de estar a nuestro lado todas juntas", explica.



Muchos han visto en 'Mad Max: Furia en la carretera' una reivindicación del feminismo, con la imagen de una mujer autosuficiente que toma las riendas de su destino, algo que en cierta medida encaja con el personaje público de Theron.



No parece, por tanto, casual que la actriz y modelo hubiese buscado inspiración en la teniente Ripley de 'Alien' (1979), figura seminal de las heroínas en el cine de acción.



"El personaje de Ripley es el clásico papel al que hay que mirar, no solo por el género, sino porque esa actuación de Sigourney Weaver es simplemente tremenda", admite.



Theron se confiesa agradecida por haber podido participar en la saga 'Mad Max', que recuerda haber visto ya de joven: "Hay algo en ellas que resiste el paso del tiempo. Es bonito ver la lucha del ser humano en esas películas".



El rodaje del filme pasó factura a Theron, que asegura no haber pasado nunca tanto tiempo libre con sus compañeros de reparto.



El último día de rodaje para ella, cuando el director gritó "¡corten!", la sudafricana se vino abajo.



"Me sentí eufórica, como si hubiera subido el Everest. Cuando George (Miller) dijo 'esto se ha acabado para Charlize', me eché a llorar, porque recuerdo haber estado desbordada por la emoción ese día", explicó.