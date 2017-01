Actualizada 14/05/2015 a las 18:51

EFE. Madrid

La resurrección del clásico 'Mad Max' con 'Furia en la carretera' destaca en los estrenos de esta semana, que también traen a la cartelera películas que hacen reflexionar, como 'Una nueva amiga' y 'La deuda', y el trabajo de un asesino a sueldo en Madrid con 'Sicarivs'.



EL REGRESO DE LA 'FURIA EN LA CARRETERA' DE 'MAD MAX'



Después de treinta años sin dedicarse al género de acción, el realizador George Miller revitaliza el clásico 'Mad Max', la trilogía posapocalíptica que lanzó al estrellato a Mel Gibson y cuyo guante lo recogen ahora los actores Tom Hardy y Charlize Theron.



'Mad Max: Furia en la carretera' ofrece una persecución casi constante que se inicia con la figura solitaria de Max Rockatansky (Hardy), convertido en esclavo por un dictador y su ejército de señores de la guerra. En la carretera, Max encontrará la ayuda de una guerrera (Theron).



LA COMPLICADA ACEPTACIÓN DE 'UNA NUEVA AMIGA'



A la muerte de su mejor amiga, Claire (Anaïs Demoustier), profundamente deprimida, decide visitar al bebé de su amiga fallecida y a su viudo, David (Romain Duris). Pero Claire se verá sorprendida por la realidad de David, quien, en ocasiones, se traviste para ser Virginia y sentirse más cerca de su esposa.



Lo nuevo del realizador francés François Ozon, ganador de la Concha de Oro en 2012 con 'En la casa' (2012), es una historia sobre el amor más allá de la muerte, la amistad y la aceptación.



EL ALCANCE DE LOS HILOS FINANCIEROS EN 'LA DEUDA (OLIVER'S DEAL)'



Las vidas de tres personas de distintas clases sociales se cruzan en Perú en este intenso drama político que explora hasta qué punto la gente está dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Una cinta que tiene a las acciones de los "tiburones" de Wall Street y sus turbios contactos con los poderes fácticos de Latinoamérica como trasfondo.



Coproducida por Estados Unidos, España y Perú, 'La deuda' es el debut en el largometraje de su director, Barney Elliot, y cuenta en su reparto con caras conocidas en el cine español, como las de Carlos Bardem ('Alacrán enamorado') y Alberto Amman ('Celda 211').



VÍCTOR CLAVIJO, ASESINO EN 'SICARIVS: LA NOCHE Y EL SILENCIO'



Un experimentado y frío sicario recibe el encargo de asesinar a una mujer embarazada pero, por primera vez, no lo hace. En su profesión, quien no termina un trabajo está muerto, así que inicia una vertiginosa carrera de veinticuatro horas en las que intentará asesinar a quienes le han contratado.



El actor Víctor Clavijo es el encargado de dar vida al sicario de 'Sicarivs' en una cinta con la que debuta como director Javier Muñoz, guionista de 'Atasco en la Nacional' (2007), y con la que ha querido rendir su particular homenaje al cine negro americano de los años cincuenta.



'NO TODO ES VIGILIA', EL AMOR A TRAVÉS DE LA VEJEZ



Antonio y Felisa son dos ancianos que llevan más de sesenta años juntos. Su frágil estado de salud les impide cuidarse mutuamente, y la posibilidad de vivir en una residencia comienza a aparecer en sus vidas como una amenaza.



En 'No todo es vigilia', dirigida por el cineasta Hermes Paralluelo, a través de las vidas de sus protagonistas se narra el amor en la vejez, el miedo a la soledad, a la muerte y a la separación del ser amado.



LOS ERRORES HUMANOS EN TORNO A UN SECUESTRO EN 'CAUTIVOS'



Matthew (Ryan Reynolds) pierde de vista a su hija Cassandra (Alexia Fast) apenas un momento, pero la menor es secuestrada por Mika (Kevin Durand), un hombre que sabe que lo que hace no está bien. Ocho años después de este suceso, algunos indicios perturbadores parecen indicar que Cass sigue viva.



Inspirada en un hecho real, 'Cautivos', del realizador Atom Egoyan, es un 'thriller' sobre los grandes errores que el ser humano comete y con los que tiene que aprender a convivir.



ADOLESCENCIA Y NAZISMO EN 'LA PROFESORA DE HISTORIA'



Anne (Ariane Ascaride) es una profesora de instituto que se enfrenta a unos alumnos difíciles. Frustrada por su falta de ambición, los desafía a participar en un concurso nacional sobre lo que significa ser adolescente en un campo de concentración nazi y, así, las vidas de los jóvenes, que empiezan a creer en sí mismos, darán un vuelco.



Dirigida por Marie-Castille Mention-Schaar, la película está basada en la vida de la profesora Anne Gueguen y ha sido coescrita por Ahmed Dramé, uno de sus antiguos alumnos, quien también actúa en la cinta. Hecho que le valió una nominación a los premios César en la categoría de mejor actor revelación.



'DE ECHEVARRÍA A ETXEBERRIA', UNA MIRADA AL CONFLICTO VASCO



En este documental del cineasta Ander Iriarte, el municipio de Oiartzun (Guipúzcoa), tradicional bastión de la izquierda abertzale y pueblo natal del director, es el escenario para una indagación con algo de autocrítica sobre la violencia del conflicto vasco.



Así, la cinta cuenta con los testimonios de gente como el dirigente de Sortu, Rufi Etxeberria; la portavoz de exreclusos de ETA, Itziar Galardi; el exconcejal de EA Joxe Mari Mitxelena; o el dirigente de Aralar, Joseba Errekalde.