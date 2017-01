30/04/2015 a las 06:00

Colpisa. Madrid

La única mujer en el reparto de 'Vengadores: la era de Ultrón', que se estrena este miércoles, es Scarlett Johansson. En la película da vida a la Viuda Negra. La actriz había interpretado a la Viuda Negra en tres ocasiones, pero esta vez ha afrontado el reto de trabajar ante las cámaras estando embarazada.



Su hija nació en septiembre, cinco meses después de finalizar el rodaje del filme. Con un maravilloso corte de pelo y unos impresionantes zapatos rojos, Johansson deslumbra durante la entrevista, celebrada en los estudios Disney de Burbank (California). Vestida de forma informal, con un suéter morado y pantalones negros, Johansson reconoce su satisfacción por regresar a la franquicia de 'Los vengadores'. El director de la cinta, Joss Whedon, se puso en la piel de Ultrón y le buscó dos aliados: Quicksilver y la Bruja Escarlata.



Vestirse con un traje de látex es arriesgado siempre, sobre todo para las estrellas de cine.

Es un gran compromiso. Cuando te lo pones eres muy consciente de que con el látex no dejas lugar a dudas. Mi preparación física con el traje fue dolorosísima. Hasta que conseguí hacerlo bien me dolía todo, fue horrible. Cuando por fin aprendí la coreografía me sentí como una superheroína, pero hasta llegué a ese momento el proceso fue agotador.



¿Se atrevió a rodar escenas de acción embarazada?

Sí, lo hice. No está permitido montar en moto, pero yo lo hice. Debo confesar que fue un tipo de motocicleta mecánica que no iba a ninguna parte. No obstante, gracias a la ayuda de grandes profesionales esas escenas sufrieron una metamorfosis y la Viuda Negra sigue siendo una mujer poderosa. Me siento muy orgullosa de regresar a la franquicia porque en cada película los guionistas me ofrecen herramientas que mejoran la imagen de mi personaje.



¿Cuál es el papel de la Viuda Negra dentro de este grupo?

Cada personaje tiene su objetivo, su propósito y todos ellos encajan de una forma u otra. Cada uno tiene su propio código moral, su entrenamiento, su preparación y su experiencia.



¿Le gusta el personaje que interpreta?

Me encanta, me parece un personaje sensacional. Es una superheroína muy hábil, profesional, peligrosa y misteriosa. Me gusta interpretarla. Creo que es raro encontrar una mujer sexy e inteligente en la gran pantalla, capaz de pelear con cualquiera -hombres incluidos- y superarlos física y emocionalmente, y mi personaje lo consigue.



"MUY AGRADECIDA"



¿Su personaje representa la femineidad en el mundo de los superhéroes?

La mayoría de las superheroínas no han resultado personajes muy logrados. Se limitaban a dar vueltas por el aire y poner las manos en sus caderas. Con la Viuda Negra hemos hecho algo más, aunque por supuesto el físico y su imagen son muy importantes. Este personaje me ha brindado una gran oportunidad, estoy muy agradecida. El director y guionista, Joss Whedon, ha realizado un gran trabajo al crear un personaje femenino que no es un mero elemento decorativo dentro del grupo. Tampoco se limita a subrayar su atractivo físico.



¿La maternidad le afecta en su forma de entender los personajes?

Sí. Como mujer he madurado, he cambiado mucho, me he vuelto más tolerante, más paciente, porque soy muy impaciente; ahora al menos soy consciente de mi defecto. He madurado y aprendido que es importante dejar el trabajo en el rodaje y no olvidarse de uno mismo cuando se llega a casa. Mi familia es mi prioridad.



¿Cómo lleva el peso de la fama?

Me siento increíblemente afortunada por haber conseguido el éxito y no voy a quejarme de la fama. Me fascina lo que hago y mis proyectos cinematográficos me llenan como artista. Todo lo demás es un dolor de cabeza. Tengo muchos amigos que no tienen trabajo, que no consiguen nada, ni en la televisión, ni en anuncios, ni haciendo interpretaciones de voz, así que quejarme por mi pérdida de anonimato es un poco tonto. Dicho esto, es verdad que la falta de privacidad es una pesadilla.



Usted vive en Manhattan ¿Nueva York le permite tener una vida más o menos tranquila?

Sí, en Nueva York puedo andar por cualquier sitio y nunca nadie me molesta. La gente en Nueva York cuando ve a un famoso te mira, encoje los hombros y sigue a lo suyo. Vivo una vida relativamente normal, monto en metro, voy al supermercado, camino por la calle, no vivo en hoteles ni llevo guardaespaldas. Y si alguna vez me encuentro con un problema cojo un taxi.