Una concursante de Masterchef acusa a Jordi Cruz de llamarle sinvergüenza

Masterchef vivió en su último programa uno de los momentos más tensos de la edición. Jordi Cruz y Marina, una de las concursantes de esta edición, protagonizaron un rifirrafe que generó incomodidad en gran parte de los compañeros.

Todo comenzó en la prueba de exteriores. Después de que los aspirantes no supieran sacar adecuadamente unas tapas ideadas por Samantha Vallejo Nájera, Cruz se dirigió a Marina y le reprochó que nunca asumiera su culpa y su falta de autoexigencia.

Ya en la prueba de eliminación en plató, Marina no se calló y cuestionó al chef: "No me ha gustado lo que me ha dicho, está siempre encima de mí, criticándome como si no mereciera estar en esta edición. Me ha llamado sinvergüenza".

El cocinero no le dejó continuar. "No te lo consiento. Te interrumpo porque estas diciendo falsedades. Me he limitado a valorar tus platos y tu actitud al defenderlos, nunca me atrevería a llamarte, a ti ni a nadie, sinvergüenza", le afeó el cocinero. Visiblemente molesto, el catalán dejó claro que desde entonces iba a "valorar tus platos de forma bien clarita, y nada más".

Tras la discusión, la concursante no supo reprimir las lágrimas, por lo que el juez se disculpó con ella. "Si he dicho algo que te haya ofendido no era mi intención. Borrón y cuenta nueva", dijo antes de fundirse en un abrazo con ella.

