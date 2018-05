Burgui conquista audiencias en el estreno de 'El Paisano' con el actor Pablo Chapiella

Rock and roll en la plaza del pueblo, de Tequila (1978), es la canción que ambienta la llegada de Pablo Chapiella en su jeep a Burgui. Este pueblo navarro situado en el valle del Roncal ha sido el primer protagonista de El Paisano, programa del conocido actor de Aquí no hay quien viva, que representa el personaje de Amador.

El programa, emitido en La 1 (TVE), que se hizo sonar y ver, ha alcanzado en su estreno hasta los 2 millones de espectadores y ha liderado la noche del viernes. Se convirtió, además, en el programa no informativo más visto del día.

LAS ANÉCDOTAS DEL PROGRAMA

Pablo Chapiella se encuentra nada más llegar a Burgui con Pedro Jesús, un vecino que sube por una de las calles “esquiando”. “¿No echas de menos algo? ¿La nieve?”, le pregunta el actor y presentador del programa. Pedro Jesús está subido a unos esquís con ruedas y se ayuda de unos bastones. Le propone a Chapiella probar esa curiosa forma de transporte. Las risas de los vecinos de Burgui se despiertan al ver las imágenes de un no muy hábil Chapiella, quien aporta más humor aún si cabe con sus chistes.

Otra de las cosas que intenta aprender el presentador es a jugar al 'poquino'. Sus maestras son unas vecinas del pueblo que le explican que se trata de una especie de bingo, pero con una baraja de cartas española en lugar de las típicas bolas de números. “Es la primera vez que juego a algo sin entenderlo y gano. Si fuese un programa de la tele tendría que presentarlo Jordi Hurtado. Se llamaría No saber y ganar”, bromea Pablo Chapiella. Sin duda alguna, en esto tuvo algo más de suerte.

Las risas en el programa se suceden, llegando a provocarle un ataque de risa a un vecino que le enseña a tallar madera con una motosierra. “Te he hecho un revistero así para el salón. Menos mal que me cortaste a tiempo, porque si no te hago una caja de palillos y un saco de serrín”, le dice Pablo Chapiella, tras intentar demostrar su habilidad con la herramienta.

Entre otras cosas, Pablo Chapiella alimentó con otros vecinos de Burgui a un centenar de buitres y conoció la historia de un joven que cayó de niño al río Esca. En clave de humor, El Paisano mostró la vida y cultura del pueblo navarro.

