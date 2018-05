Los Javis quieren que Amaia sea muy conocida:" Es un privilegio escucharla"

Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, esperan que la última representante de España en el Festival de Eurovisión Amaia Romero sea "muy conocida" en el futuro, y aseguran que es "un privilegio" escuchar en directo a la artista navarra.

Así lo han asegurado quienes fueran profesores de Amaia en la Academia de 'Operación Triunfo', durante su participación en la celebración del 50 aniversario del 'Big Mac' de McDonald's.

Al ser preguntados sobre cómo escucharán el último disco de Amaia --en directo o a través de una plataforma digital--, Javier Ambrossi ha asegurado: "Yo lo escucharé en directo en mi casa porque vendrá a cantarme".

"Es que Amaia que nos ha cantado a dos pasos... es un privilegio escucharla, en directo, que te cantar cerca", ha afirmado Javier Calvo, al tiempo que Ambrossi ha añadido que espera "que sea muy conocida". "Y que digamos: 'Fijate, esa chica que empezó en un programa de televisión y ahora fijate'", ha apostillado.

Asimismo, los guionistas y directores de 'La llamada' han desvelado que uno de sus deseos es realizar "algún día" una película de animación, pero no virtual. "O dibujados o con actores, que es una cosa que me fascina, el mundo de la interpretación", ha manifestado Ambrossi, mientras que Calva ha apostillado que con los actores se descubren "cosas de ellos también".

Respecto a la evolución de las narrativas, Javier Ambrossi ha asegurado que "no ha cambiado mucho" y ha argumentado que "hace 50 años la peli más taquillera era 'El libro de la selva' de dibujos animados, y el año pasado fue 'El libro de la selva' versión live-action".

"Cambia un poco la forma de contar las historias, pero hay algo estructural en la narrativa que siempre ha sido lo mismo. Inicio, nudo y desenlace. La narrativa es como yo te quiero contar a ti una historia, tienes que entenderla. Eso no va a cambiar", ha subrayado Ambrossi.

Calvo, por su parte, ha afirmado que "las estructuras clásicas son las que se siguen utilizando desde Grecia". "Necesitamos que nos cuenten la misma historia, que nos motive, que nos inspire, que te hable directamente a ti", ha remachado.

EL CONSUMO SE ESTÁ "REVOLUCIONANDO"

En este sentido, el también creador de la serie de televisión 'Paquita Salas' ha señalado que el actual es "un momento de cambio muy fuerte, en que el que consumo se está revolucionando". "Consumimos todo desde nuestra casa, en plataformas de 'streaming'. Los contenidos no tienen que ser para todo el mundo, están parcelados. Yo voy a plataformas que me hablan directamente a mí, y me ofrecen productos que yo quiero consumir. Esto va a ir para adelante de una manera muy fuerte", ha augurado.

Desde el punto de vista de Ambrossi, otro de los cambios que se ha producido es que "la gente demanda mucho autoría, saber quién esta detrás de la pelis o las obras de teatro que ve". "Durante los dos primeros años de 'La llamada' en el teatro, todas las noches íbamos a saludar a la gente, a decirles buenas noches y estar a la salida en el puesto de 'merchandising'", ha recordado.

"Eso generó un contacto y un fenómeno muy fuerte. La gente siente suya 'La llamada' gracias a que sabe que detrás del espectáculo estamos nosotros, algo que pasó también con 'Paquita Salas', la gente siente que es parte", considera el director y guionista, que añade: "Eso es el futuro".

En esta línea, Javier Calvo cree que, en la actualidad, los espectadores están muy informados. "A la gente ya no le engañas. Cada vez somos una audiencia más demandante y más exigente. Eso es parte de la exigencia, que los productos tengan personalidad", ha recalcado.

Etiquetas Amaia Romero

Selección DN+