El hilarante corto de Paquita Salas, Amaia Romero y Alfred García sobre Eurovisión

Con Paquita Salas a los mandos de los representantes españoles en Eurovisión nada podría haber salido mal, ¿no? Esto es lo que un divertido corto de ficción dirigido por 'los Javis' -Javier Ambrossi y Javier Calvo, profesores de interpretación de la academia de Operación Triunfo- trata de mostrar con mucha ironía y humor. El personaje de Netfix interpretado por Brays Efe decide dar las indicaciones precisas en el camerino a Amaia Romero y Alfred García antes de la actuación en la gala final.

Así, se ve a Alfred al comienzo del film pidiéndole a Paquita el móvil para llamar a su madre. "No, cariño, ahora no puedo, pero una cosita: lo que tienes que hacer es llamar a tus primos los de Andorra para que hagan campaña, que acuérdate que desde España no se puede votar", le dice la 'representante' de talentos.

Amaia, con un camisón de señora mayor, llega al camerino y Paquita le espeta: "Anda, quítate eso que es un estorbo para mi vista".

Se trata de un corto repleto de guiños a la trayectoria de los cantantes en OT y las frases más características de ambos. Este es el vídeo completo:

En Lisboa, en cuanto Amaia Romero tuvo ocasión, en uno de los encuentros con la representante de Israel y ganadora de Eurovisión, Netta Barzilai, se fotografió mostrando en su móvil a Paquita Salas, haciendo un símil entre las dos 'divas':

La historia no acaba aquí. Tras el festival y habiendo quedado en el puesto número 23 de 26, Paquita volvió a la carga para defender a Amaia y Alfred, proponiendo hacer una película:

Lo que yo os diga: en un primer plano, los pelos como escarpias. Pero por favor os lo pido, dejad de quemarme el WhatsApp QUE NO SOY LA DE ISRAEL. #Eurovision pic.twitter.com/nJxjXj1G97 — Paquita Salas (@PaquitaSalas) 12 de mayo de 2018

