Actualizada 13/05/2018 a las 10:38

Las redes sociales se han rendido a la ganadora de Eurovisión, la israelí Netta, aunque desde la prematura actuación de los representantes españoles, Amaia y Alfred, Twitter ha otorgado en España los "twelve points" a la pareja, que han sido apoyados unánimemente por una horda de "tuiteros", compañeros de "OT", cantantes y políticos.



"Qué gran actuación de Amaia y Alfred. Ojalá saquen un buen resultado aunque ya han ganado para España", escribía en Twitter Íñigo Errejón, una de las personalidades que ha animado a la joven pareja, que finalmente ha quedado en el puesto 23 en una final de Eurovisión cargada de tensión e incertidumbre en la ronda de votaciones.

Qué gran actuación de Amaia y Alfred ojalá saquen un buen resultado aunque ya han ganado para España #Eurovision pic.twitter.com/HtkU29HWQQ — Íñigo Errejón (@ierrejon) 12 de mayo de 2018



Austria lideraba la clasificación de los expertos de los 43 países que han votado en la edición, aunque finalmente el televoto ha acabado con la disputa que las apuestas pronosticaban desde hacía días: Netta con su 'Toy' se imponía finalmente a la chipriota Eleni Foureira, que ha quedado segunda.



Netta Barzilai ha defendido su puesta en escena contra el bullying, lo que le ha valido piropos de "tuiteros" como "reina, preciosa y emperatriz", aunque otros usuarios de la red han ironizado sobre una edición del Festival Europeo de la Canción en Oriente Próximo, en Israel.



Sin una imponente escenografía, y apoyados por los asistentes al festival con las luces de sus móviles, los ex concursantes de Operación Triunfo no han defraudado y han interpretado impecables el intimista tema que ha tomado el relevo a 'Do It For Your Lover', de Manel Navarro.



"¡Grandes Amaia y Alfred! ¡Gracias por defender nuestros colores con tanta ilusión y trabajo! ¡Estoy muy orgulloso de vosotros y deseando seguiros en vuestra siguiente etapa!", ha tuiteado el anterior representante de España en Eurovisión.

Así que el año pasado quedo último con un gallo y este año gana una gallina... #Eurovision pic.twitter.com/EfvXQbb8jp — Manel Navarro Music (@ManelNMusic) 12 de mayo de 2018



Mimi, ex concursante de OT, aseguraba "seguir en shock" con la actuación de la delegación española: "Tanta verdad y tanto amor solo podía tener este resultado... magia". Raúl Gómez, compositor de 'Tu canción', citaba a la cantante, y coincidía con ella con un rotundo "Justo eso, magia!".

Sigo en shock con Alfred y Amaia... tanta verdad y tanto amor solo podía tener este resultado... magia. Que canción tan preciosa habeis parido @RaulGomezMusic #Eurovision — Mimi (@Mimi_ot2017) 12 de mayo de 2018



A él se han unido políticos como Pedro Sánchez, cantantes como Alejandro Sanz o Malú, y compañeros de los jóvenes de la Academia de OT, como Ana Guerra o Nerea, quienes también les han apoyado tras conocerse el tibio puesto en la clasificación, un mal trago por el que Twitter ha pasado a base de "memes".

Como ya dije hace un tiempo son y serán siempre los primeros en mi corazón y pueden estar orgullosos de haber conquistado los corazones de España. Les quiero muchísimo @Amaia_ot2017 @Alfred_ot2017 ganas de abrazarles pic.twitter.com/UcHq7nk8c1 — Ana Guerra / War (@AnaG_ot2017) 13 de mayo de 2018

Lo empezamos a ver un poco negro, negro… Alfred y Amaia no están teniendo los puntos que se merecen… Los países que quedan por favor, ¡¡¡a por los 12!!! :) #PíntaloCántalo #Eurovisión #AmaiaAlfred12Points — Manu Guix (@ManuGuix) 12 de mayo de 2018

Como viene siendo habitual, los memes y el ingenio también fueron protagonistas en Twitter a la hora de comentar la final de Eurovisión.

Lo más cerca que vamos a estar de ganar #Eurovision pic.twitter.com/TLUd41ZPeX — La Madre de Brian (@LaMadredeBrian) 12 de mayo de 2018

