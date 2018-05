Actualizada 08/05/2018 a las 08:42

La pamplonesa Sara Ilarregui se proclamó anoche finalista del concurso de Telecinco La Voz Kids.

La joven, que desde el inicio del talent musical ha dejado patente en sus actuaciones el sentimiento con el que interpreta cada tema, volvió a conquistar a su coach, Antonio Orozco.

Apostó en la semifinal por 'Te dejé de marchar', de Luz Casal, y provocó las lágrimas de Orozco, que le dedicó unas bonitas palabras: "Lo que me has hecho sentir a mí, creo que se lo has hecho sentir a mucha gente. No hay ninguna palabra que pueda igualar a estas lágrimas. Te doy las gracias desde la emoción", afirmó.

También los rostros de Melendi y Rosario reflejaron el sentimiento que les había transmitido la pamplonesa.

De esta forma, Sara, de 15 años, estará en la final del concurso junto a otros ocho compañeros.

Ya en la semifinal, dejó también sin palabras a Pablo López, que ejerció de ayudante de Orozco.“Es impresionante. Es la voz que más me gusta de este programa”, dijo el malagueño tras escuchar la versión que realizó la navarra de 'Lost boy'.

Sara, que confesó que antes de presentarse al casting únicamente había cantado en su habitación, señaló que se siente "como una principiante que está cumpliendo sus sueños". "Desde que estoy en el programa, me siento más segura y preparada", comentó.

