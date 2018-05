Amaia y Alfred, entre las 10 primeras posiciones de Eurovisión según Bing

Actualizada 04/05/2018 a las 15:01

Los representantes de España en la 63ª edición del Festival de Eurovisión, Amaia y Alfred, se situaría entre las diez primeras posiciones con su tema musical 'Tu canción', con un 5,3% de posibilidades de ganar, según Bing, la plataforma de búsqueda de Microsoft impulsada por inteligencia artificial.



La ganadora de este año sería la representante de Israel, Netta, con su tema 'Toy' (12,3% de posibilidades de ganar), seguida de Alexander Rybak con 'That's how you write a song' por parte de Noruega (11,9%) y Jessica Mouboy desde Australia con 'We got love' (11,7%).



Tras el top tres, las candidaturas con mayores posibilidades de alzarse con la victoria son las de Bulgaria (9,9%), Francia (9,4%), Estonia (8,3%), República Checa (7,1%), Chipre (5,8%), Suecia (5,4%) y España (5,3%).



Bing utiliza los grandes volúmenes de datos generados en búsquedas y en redes sociales para realizar las predicciones sobre el certamen. Así, ha recordado que el avance del festival, así como las semifinales de la próxima semana (8 y 10 de mayo) serán clave para perfilar estas predicciones.



Amaia y Alfred ya se encuentran en Lisboa (Portugal) donde esta tarde tendrán su primera toma de contacto con el escenario a las 16.15 horas (hora local), y contarán con treinta minutos para hacerse con las dimensiones del Altice Arena --con capacidad para 83.000 espectadores- -que servirán para las primeras pruebas de sonido, luces, posiciones.



Los representantes de todos los países participantes ya se encuentran en Portugal realizando los ensayos definitivos antes de las semifinales y la gran final que tendrá lugar el próximo sábado, 12 de mayo.

