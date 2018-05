El intimismo de Raúl Bobé, un joven de Buñuel, cautiva al jurado de 'Factor X'

Actualizada 03/05/2018 a las 18:50

Raúl Bobé, un joven de Buñuel, protagonizó este miércoles una de las actuaciones más especiales del último 'casting' del programa musical Factor X (Telecinco).

Se trata de un estudiante de 19 años que cursa segundo de Periodismo en la Universidad de Navarra y que procede de una familia con gran tradición jotera. Acudió al programa con sus padres y una amiga, también cantante de jotas. Y, pese a que no haberse presentado con la música de su tierra sino con un tema en inglés, el intimismo, la sensibilidad y su personal timbre de voz hizo conquistar al jurado del talent show. Laura Pausini, Risto Mejide, Fernando Montesinos y Xavier Martínez quedaron prendados del concursante navarro por "ser distinto" al resto de los aspirantes que se presentaron.



"Hay pocas cosas tan claras", pronunció Xavier Martínez refiriéndose al talento del joven tras su actuación. "No tienes ni idea de lo que me ha gustado tu actuación", aseguró Risto Mejide, que finalmente no el dio un "sí" al haberse dejado llevar por el cambio de estilo momentáneo que le hizo Laura Pausini. La italiana quiso desprenderse de las gafas de Bobé, de su guitarra y de la pegatina del 'casting' para que la próxima vez, dijo, cante sin adornos, focalizando toda la atención en su voz.

Raúl Bobé recibió finalmente tres síes que le llevaron a la siguiente fase de Factor X.

