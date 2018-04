Arrestan a una actriz de 'Smallville', implicada en una secta sexual

Actualizada 21/04/2018 a las 13:14

Las autoridades de Nueva York arrestaron este viernes a la actriz Allison Mack, conocida por su papel en la serie 'Smallville', acusada de tráfico sexual por su presunta implicación en la secta Nxivm.



Mack, de 35 años, que comparecerá en las próximas horas ante un tribunal de esta ciudad, es presuntamente responsable de tráfico sexual y de conspirar para obligar a personas a realizar trabajos forzados.



En un comunicado, el fiscal del distrito este de Nueva York, Richard P. Donoghue, explicó que la actriz "reclutó a mujeres" para que se unieran a un supuesto grupo de tutoría femenino "creado y liderado" por Keith Raniere, acusado de los mismos cargos.



Raniere, de 57 años, llevaba dos décadas impulsando supuestos programas de autoayuda bajo una empresa paraguas llamada "Nxivm", de la que era fundador y que abarcaba centros operativos en Estados Unidos, México, Canadá y Sudamérica.



Según la fiscalía, Nxivm, establecida en el norte de Nueva York, seguía un esquema de estafa piramidal en el que se obligaba a los asistentes a tomar clases adicionales a mayor precio y a traer a otras personas para "ascender" de rango y obtener privilegios.



A Mack se la identifica en materiales disponibles al público como la cocreadora de un programa llamado "The Source" (La fuente), que reclutaba a actores, según las autoridades.



Raniere fue arrestado el 27 de marzo en una lujosa villa de México, a donde huyó el año pasado después de que The New York Times revelara las historias de mujeres que habían logrado dejar el grupo, que se calcula captó a unas 16.000 personas.



Ese mismo día Raniere fue traslado a Texas desde México y fue presentado ante un tribunal de Nueva York el pasado 13 de abril.



En el año 2015, Raniere formó una sociedad secreta dentro de Nxivm llamada DOS, acrónimo en latín para "Amo de las compañeras obedientes" o "El voto", donde era el único hombre y el líder, mientras que Mack era "una de las mujeres en el primer nivel de la pirámide, inmediatamente después" de él.



DOS operaba con los rangos de "maestros" y "esclavas", y se esperaba de estas últimas que reclutaran a otras nuevas, que estarían por debajo y de las que se podrían aprovechar el resto de superiores en la pirámide, encabezada por el fundador.



"Mack y otros maestros de DOS reclutaron a 'esclavas' diciéndoles que se unían a una organización solo para mujeres que las iba a empoderar y erradicarles supuestas debilidades que el currículo de Nxivm afirmaba eran comunes en las mujeres", señaló la fiscalía.



Además, la condición previa para unirse era aportar ciertas "garantías" de compromiso, entre las que se incluían información "altamente dañina" sobre amigos y familiares, fotografías de desnudos y derechos sobre las pertenencias del recluta.



A muchas esclavas se las marcó a fuego en el área pélvica con un símbolo que llevaba las iniciales de Ranieri durante ceremonias supervisadas por un maestro, que ordenaba a otra esclava que grabara el acto mientras el resto sujetaban a la víctima.



Según la acusación, Mack requirió directa o indirectamente a sus esclavas, entre ellas dos denunciantes no identificadas, que realizaran actos sexuales con Raniere.



La actriz recibió una compensación financiera "o de otro tipo" a cambio de esos actos, que ellas realizaron por miedo a que se expusieran sus documentos comprometedores.



De ser considerada culpable, Mack afronta la misma pena de cárcel que Raniere: un mínimo de 15 años y un máximo de cadena perpetua.



En un comunicado en su página web, Nxivm asegura estar "trabajando con las autoridades" para demostrar la "inocencia y verdadero carácter" de su fundador, y confió en el "sistema de justicia" para que se esclarezcan los hechos.

Selección DN+