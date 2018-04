Pasapalabra da 'eusquera' por buena y las redes estallan

El programa 'Pasapalabra' de Telecinco se ha visto envuelto en una polémica con su público vascoparlante. El concurso conducido por Christian Gálvez incluyó en su prueba estrella, el rosco, el idioma vasco dentro de la letra 'q', aceptando "eusquera" como la definición de "la lengua vasca".

Ocurrió durante el programa del pasado jueves 12 de abril, cuando el concursante Fran -que terminó empatado con su rival Ricardo- respondió a la definición "con la q, lengua vasca" dada por Gálvez con "eusquera" y el programa la aceptó como correcta. Poco después, una multitud de espectadores acudieron a las redes sociales para defender la nomenclatura oficial del vasco. Para ver el momento pinche en el siguiente enlace (minuto 12:30).

Oído en 'Pasapalabra' : "Contiene la Q, lengua vasca...". Respuesta: "Eusquera". Todavía no me he recuperado... Está aceptado, pero produce dolor de vista/oído...