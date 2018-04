Risto Mejide y Jesús Vázquez se perdonan tras 9 años sin hablarse

Actualizada 14/04/2018 a las 15:15

Jesús Vázquez y Risto Mejide trabajan juntos desde este viernes en el concurso 'Factor X' de Telecinco, el primero como presentador del programa y el segundo como jurado.

Pero no es la primera vez que coinciden en un 'talent'. Hace nueve años tuvieron los mismos papeles en la edición de 2009 de 'Operación Triunfo', también en la cadena de Mediaset.

La bronca que protagonizaron en una de las galas fue muy comentada en su momento. Todo comenzó cuando Risto, conocido por sus duras valoraciones a los concursantes, le dijo a uno de ellos: "En esa academia yo también tendría muchísimo miedo de dejar orificios abiertos".

Justo antes de que llegase un parón por la publicidad, Jesús Vázquez respondió a su comentario, lo calificó de homófobo y decidió dar paso a los anuncios sin dejarle contestar al publicista. Este le interrumpió, ofendido: “A mí no me tachas de homófobo y te vas a publicidad". Y añadió: "Me molesta muchísimo esta hipersensibilidad, que por cualquier cosa os sentís aludidos". Después añadió que emitieran los anuncios, a lo que el presentador contestó: “A mí no me digas lo que tengo que hacer en mi programa”.

Tras aquella pelea, Risto fue despedido del concurso y ya no se les volvió a ver juntos. Hasta este viernes en el primer programa de la nueva temporada de 'Factor X', donde se reconciliaron.

"Venía con un poquito de recelo porque nuestro último trabajo juntos no fue bien. Cuando me dijeron que volvíamos a trabajar juntos, dudé un poquito y dije '¿por qué no?', empezó Vázquez en una conversación entre él y Risto que el concurso ha emitido. El presentador reconoció que al principio no le hizo ilusión la propuesta de coincidir en el programa, sino que se quedó "un poco frío".

"La bronca que tuvimos me superó a mí y te superó a ti", le respondió Risto. "Se nos fue de las manos de los dos", añadió el publicista. "No era para tanto", siguió Vázquez. "Yo tenía muchas ganas de tenerte delante y decirte por la parte que me toca: lo siento, no estuve bien", se disculpó Risto. Vázquez se lo agradeció y confesó que él quizá tampoco se comportó demasiado bien en aquella bronca y que durante estos nueve años intentó evitar a Risto.

"Ahora sé dos cosas. Que no pasa nada por pedir perdón. Ahora tengo la valentía de hacerlo. Y que cuando lo haces, piensas 'debería haberlo hecho antes", respondió Risto. "Nunca es tarde si la dicha es buena", añadió Vázquez. Tras un abrazo entre los dos, admitieron que se admiran.

