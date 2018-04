Paco León se desnuda para eliminar complejos

09/04/2018 a las 06:00

Paco León se ha quitado la ropa. Y no es la primera vez que el actor español protagoniza un desnudo y lo publica. De hecho, ya se ha convertido en algo recurrente en su perfil personal de Instagram.

Este domingo lo ha vuelto a hacer. León ha compartido con sus seguidores una fotografía en blanco y negro mostrando su torso con abdominales marcados, y la ha acompañado de un mensaje que explica el porqué del destape: "Los cuerpos hay que celebrarlos. Yo, cuando estoy feliz, me da por desnudarme. Hay gente a la que eso le parece mal, hasta se ofenden". El actor ha explicado que se trata de una cuestión de eliminar prejuicios. "Yo que me pasé media vida acomplejado por ser flaco y, ahora que me liberé (nunca del todo) de esas mierdas de complejos, quiero celebrar mi cuerpo como si no fuera mío, como un regalo de la vida", ha recalcado Paco León. Y prosigue: "Pero no por bonito ni feo, sino como algo que hay que agradecer. Como los atardeceres, las cenas con amigos o las gambas de Huelva.... y a quien no le guste que no mire".

