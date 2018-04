Los actores de 'Médico de familia' se reencuentran en 'Mi casa es la tuya'

08/04/2018 a las 06:00

Lo que empezó como una entrevista de Bertín Osborne a Lydia Bosch acabó siendo un reencuentro del reparto de la mítica serie española Médico de familia, emitida en Telecinco entre 1995 y 1999, que supuso un antes y un después para la ficción seriada española. La actriz y presentadora catalana visitó el hogar del cantante en la última entrega del programa Mi casa es la tuya, donde charlaron de la vida personal de Bosch, de la profesional y de la relación de amistad que ha seguido manteniendo con algunos de los profesionales de aquel reparto.

En un clima distendido, se sumaron a la conversación Luisa Martín, Francis Lorenzo, Isabel Aboy, Marieta Bielsa y Aarón Guerrero, y todos compartieron recuerdos y confidencias de aquellos años de rodaje de Médico de familia, donde los guiones no fue lo único que se llevaron consigo. "Para mí, supuso encontrar amigos importantísimos en mi vida. Profesionalmente ha sido una experiencia maravillosa, pero personalmente...", dijo Lydia Bosch emocionada. "Hay amigas y amigos en el alma que me llevo de verdad. Y eso es lo mejor", continuó.

Lorenzo recalcó la afirmación: "Es de esas cosas que te pasan una vez en la vida, porque se da una química especial con todas las personas que te rodean y aparte es que todos evolucionamos mucho, aprendimos mucho y crecimos mucho en aquella serie".

Luisa Martín recaló en una anécdota que hoy, cuando la recuerda, todavía le sigue impactando: "Se me acercó un día un yonki que me sobrecogió. Yo estaba un poco paralizada y me dijo: «No te asustes, no te asustes, tía. Yo te agradezco las pocas veces que me he reído en la vida, pero si yo hubiese tenido una Juani en mi vida, yo no me habría visto así»".

Emilio Aragón, otro de los pilares de la serie, no pudo asistir al encuentro en la casa de Osborne, si bien les envió un mensaje.

Selección DN+