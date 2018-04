Amaia y Alfred conquistan al público en Londres dentro de su gira para Eurovisión

Actualizada 06/04/2018 a las 13:17

Los representantes españoles en el Festival de Eurovisión 2018, Amaia y Alfred, han participado en Londres en la 'London Eurovision Party' ante "un público entregado y participativo" con una versión acústica de 'Tu canción', con voz, guitarra y piano en directo.

En el Café de París de la capital británica, Amaia y Alfred han interpretado la canción que defenderán en Lisboa el próximo 12 de mayo en la 63ª edición del Festival de Eurovisión, y han interpretado cada uno un tema en solitario.

Según ha detallado este viernes RTVE, mientras Amaia ha tocado a piano 'Instrucciones para bailar un vals', de El Kanka, Alfred se ha acompañado de la guitarra para cantar 'This ship is going down'.

"El público ha estado muy entregado y participativo con nuestra actuación, como pasa en cada pub de Londres con la música en directo. Es una ciudad que responde muy bien en los conciertos", ha afirmado Alfred que, como Amaia, estaba sorprendido porque no les habían dejado terminar la actuación, siendo el público el que ha entonado las últimas estrofas de 'Tu canción'.

Para Amaia, "ha sido genial, la gente se sabía la canción". "Es algo que me ha sorprendido un montón. Se agradece mucho sentir ese apoyo. Es verdad que había españoles en primera fila, apoyándonos mucho, pero también ha empezado a cantar gente que no era española y ha sido muy sorprendente. Estaba flipando", ha insistido la cantante Amaia.

"Nos lo hemos pasado genial conociendo a gente nueva, son todos súper majos y respetuosos y nos han tratado muy bien. Estamos súper agradecidos con todo", ha subrayado Amaia.

Amaia y Alfred han compartido escenario con una veintena de artistas, representantes de otros países del festival como Equinox (Bulgaria), Jessika y Jennifer Brening (San Marino), Ari Ólafsson (Islandia), Benjamin Ingrosso (Suecia), The Humans (Rumania), Ieva Zasimauskaité (Lituania), Jessica Mauboy (Australia), Gromee feat Lukas Meijer (Polonia), Rasmussen (Dinamarca), Zibbz (Suiza), Vanja Radovanovic (Montenegro), Mikolas Josef (República Checa), Mihael Schulte (Alemania), Surie (Reino Unido), Cesar Sampsom (Austria), Ryan O'Shaughnessy (Irlanda), Eugent Bushpepa (Alemania), o Madame Monsieur (Francia).

UNA DECENA DE CITAS MÁS

Los representantes de España en Eurovisión viajarán ahora a Tel-Aviv para vivir la tercera edición de 'Israel Calling' el martes 10 de abril; y de ahí hacia la decana de las citas pre-eurovisivas, el 'Eurovision in Concert', que tendrá lugar el sábado 14 de abril en Ámsterdam. Compartirán escenario con, entre otros, más de una decena de artistas confirmados: Netta (Israel), Alekseev (Bielorrusia), Iriao (Georgia), Zibbz (Suiza), Ryan O'Shaughenessy (Irlanda), Eye Cue (FYR Macedonia), Vanja Radovanovic (Montenegro), César Sampsom (Austria), Rasmussen (Dinamarca), Madame Monsieur (Francia), Sevak Khanagyan (Armenia) o SuRie (Reino Unido).

Finalizarán su gira promocional europea en Madrid, en la 'Eurovision-spain Pre-Party' del sábado 21 de abril, que celebrará su segunda edición en la Sala La Riviera de Madrid ante cerca de 1.500 espectadores. En este concierto estarán candidatos de este año como Eugent Bushpepa (Albania), Michael Schulte (Alemania), Sennek (Bélgica), Mikolas Josef (República Checa), Lea Sirk (Eslovenia), Laura Rizzotto (Letonia), DoReDos (Moldavia), Eye Cue (FYR Macedonia) o Zibbz (Suiza), entre otros.

