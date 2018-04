Ana Rosa se defiende tras el anuncio de querella de Puigdemont y Comín

Actualizada 02/04/2018 a las 15:10

Ana Rosa Quintana ha respondido este lunes al anuncio de la querella que habrían presentado el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín contra la propia periodista y los dos cámaras de Telecinco que captaron los mensajes que ambos se intercambiaron a finales de enero en un acto en Lovaina (Bélgica).



"En democracia, no lo olviden, hay un cuarto poder que vigila a los otros tres aunque a veces lo pague caro y ese poder es la prensa. Nosotros, señor Puigdemont y señor Comín, seguiremos informando y defendiendo la libertad que ustedes usurpan a quienes no piensan igual", ha aseverado Ana Rosa Quintana al inicio del programa matinal que presenta en Telecinco.



De este modo, la conductora del 'Programa de Ana Rosa' ha recordado a los exdirigentes de la Generalitat de Cataluña que "la que Constitución española protege el derecho a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión".



"¿Ustedes ejercen un cargo público? Sí, son diputados porque no han renunciado a su acta, e incluso se imaginan miembros del Govern en el exilio. ¿Hablan en los mensajes de temas privados o personales? No, hablan de asuntos de interés general que afectan a más de 7 millones de catalanes y a 47 millones de españoles. ¿Se captaron los mensajes accediendo a su móvil de una manera torticera o en un espacio privado? No, se trataba de un acto público plagado de periodistas", ha argumentado.

VIDEO | @anarosaq se defiende ante la querella de @KRLS y Comín: "Seguiremos informando y defendiendo la libertad que ustedes usurpan a quienes no piensan igual" #JuntsXAR >https://t.co/ALaaKJ8j0C — El programa de AR (@elprogramadear) 2 de abril de 2018



Por su parte, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha respaldado al 'Programa de Ana Rosa' y respeta la opción de ambos políticos de presentar una querella si consideran que se han vulnerado sus derechos. No obstante, recuerda que un exceso de judicialización puede suponer una amenaza al libre ejercicio del periodismo.

