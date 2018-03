El novio de Sofía Suescun rompe con ella en un directo de 'Supervivientes'

Actualizada 29/03/2018 a las 10:51

El último programa de Supervivientes dio mucho que hablar. Y la navarra Sofía Suescun tuvo mucho que ver en eso. Su pareja, Alejandro Albalá, se encontraba en el plató con Jorge Javier Vázquez mientras veía una serie de vídeos sobre la evolución de la semana en la isla de Honduras, hasta que no pudo contenerse más y se hartó, rompiendo su relación con ella en directo. El motivo: los últimos acercamientos y miradas cómplices de Sofía con su compañero Logan, unido a una pieza audiovisual en la que la pamplonesa dudaba de su amor por su novio.

Suescun y Albalá comenzaron su relación durante las últimas navidades, tres meses que, a juzgar por las imágenes que publicaban en sus perfiles de Instagram, han sido muy fogosos. Pero esas llamas han tardado poco en apagarse, y el reality de Telecinco ha tenido mucha culpa de ello. "Esto ya me cansa, me duele que no me haya mandado ningún mensaje", afirmaba Albalá en el directo. "Me desligo de la defensa directa de ella y yo creo que a día de hoy, mi relación con Sofía ha terminado", sentenció el joven.

Este es uno de los momentos en los que Sofía duda de su relación con Albalá, asegurando que no lo considera su novio y que no es el amor de su vida.

