El 'zasca' de Alejandro Sanz a Maluma y un amigo

Actualizada 26/03/2018 a las 10:16

En Instagram, no todo es de color de rosa y filtros. También es un hervidero de críticas y 'zascas' entre famosos. Uno de los últimos casos, el de Alejandro Sanz y Maluma. El motivo: una burla del cantante colombiano de reguetón hacia el español. Hace unos días, Maluma publicó en vídeo en esta red social junto a su amigo Llane, del grupo Piso 21, en el que el primero aparece fumando mientras Llane recita cantando con sorna algunos versos de 'Mi soledad y yo', uno de los éxitos de Alejandro Sanz que llegó a ser el número 3 de su superventas. Se trata de una canción de 1995.

Pero lejos de pretender ser un homenaje de los dos colombianos hacia el cantante madrileño, el número consistía en intentar imitar el timbre de voz de Sanz, mientras Maluma soltaba varias carcajadas. Y, entre bocanada y bocanada de tabaco, Llane pronuncia "hijueputa".

El vídeo llegó a Alejandro Sanz, que lejos de hacer caso omiso de la "broma", decidió contestar a los dos latinoamericanos, lanzando un elegante zasca a Maluma a través de un mensaje en Instagram: "Maluma, hermano, vi tu videíto, jajaja. No te rías de tu amigo (el chaval de pelo largo) porque no pueda cantar 'Mi soledad y yo'. Él lo intenta pero está un poquito alta de tono para él. Aun así, gracias por el homenaje. Me emocionó veros cantando una canción mía. Esa es de hace 25 años... y ahí está. Increíble, ¿no? Y de corazón te deseo que ojalá dentro de 25 años un compañero exitoso del momento cuelgue un vídeo cantando una canción tuya y te sientas tan agradecido a la vida como yo. Un abrazo y viva el respeto y el compañerismo".

