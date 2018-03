"La Torre de Pisa está en Roma": Así ha sido la prueba cultural de 'Supervivientes'

Actualizada 23/03/2018 a las 16:06

'Supervivientes' apenas ha cumplido una semana en la parrilla de Telecinco y ya ha llegado la prueba más esperada por sus seguidores: el test de cultura general.

El objetivo de la prueba no era otro que lograr la inmunidad y evitar salir nominado. Aunque, a priori, las preguntas planteadas no parecían demasiado complicadas, hubo algunos concursantes que no estuvieron a la altura.

La navarra Sofía Suescun y Francisco dieron una nueva localización a la Torre de Pisa. La situaron en Roma y Florencia, respectivamente.

Algunos temas podrían ser más complicados. Por ejemplo: quiénes eran Tizona y colada para el Cid (sus espadas). Cuando Lara Álvarez preguntó cómo se llamaba el jefe de Estado, Adrián Rodríguez respondió que Mariano Rajoy, pero Romina Malaspina dijo que era Felipe XI y Raquel Mosquera, "Felipe dos". Fue finalmente Maria Jesús, la exmiss España, la que acertó con Felipe VI.

"Quién era el escritor conocido como el Manco de Lepanto", fue otra de las cuestiones planteadas. Sofía Suescun respondió que el personaje era Federico García Lorca, cuando la respuesta correcta era Cervantes.

"¿De qué color es el caballo blanco de Santiago? Probablemente verde", dijo en tono de humor Jorge Javier desde plató.

Etiquetas Televisión

Selección DN+