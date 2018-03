Évole pide disculpas a Marta Sánchez por las declaraciones sobre sus impuestos

Actualizada 15/03/2018 a las 17:19

Marta Sánchez volvió a pisar este miércoles El Hormiguero y las primeras palabras de la entrevista de Pablo Motos a su invitada fueron: "En este programa, Jordi Évole hizo un comentario desafortunado diciendo que tú hacías el himno de España y luego pagabas los impuestos en América, en Miami". Y la cantante le recriminó poniendo fin a la polémica. Lo hizo mirando fijamente a una de las cámaras y lanzándole un mensaje directamente al presentador de Salvados: "Jordi, querido, yo que te admiro mucho como periodista he de decirte que mis flores favoritas son las peonías rosas, para que te marques el detallazo de mandarme un buen ramo por metepatas. Tributo en España desde que empecé con 19 años a cantar. Nunca jamás en mi vida he tributado en otro sitio que no sea mi país. Es más, no solamente tributo aquí, sino que todo lo que gano fuera me lo traigo aquí y lo tributo aquí", quiso dejar claro la artista con un semblante serio.

A modo de disculpa, Évole mandó a Marta unas peonías rosas virtuales:

Marta Sánchez recogió después el mensaje con amabilidad y lanzó esta reflexión:

Me voy a la cama aprendiendo una lección de caballerosidad y de buen gusto con tu gesto. Te honra este mensaje y por supuesto no hace falta que me mandes las flores. Con esto me sacaste una sonrisa después de una semana tan dura en España. Te mando mil besos — Marta Sánchez (@Martisima_SoyYo) 14 de marzo de 2018

