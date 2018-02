La broma de Amaia y Alfred a Pablo Motos

Actualizada 26/02/2018 a las 23:01

Amaia Romero y Alfred García han visitado este lunes 'El Hormiguero'. Unos minutos después de que comenzara la entrevista, ha llegado el momento en el que el presentador ha sacado el tema de su historia de amor. "¿Cuándo comenzasteis a enamoraros?", ha preguntado Pablo Motos.

La cara de Alfred ha cambiado en un momento y en un tono serio y con aparente incomodidad, le ha contestado que no querían hablar de eso: "¿Por qué no hablamos de música?". El catalán ha seguido insistiendo en que era un tema que no le apetecía tocar, sin embargo, su compañera no ha sido tan buen actriz como él y al ver al presentador pasarlo mal, ha querido dejar claro que se trataba de una broma.

Después, y con mucha naturalidad, han hablado de cuál fue el momento en que sintieron atracción el uno por el otro.

Te recomendamos

Selección DN+