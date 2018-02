Pedroche y Anna Simón sorprenden con una imitación de Aitana y Ana Guerra

Actualizada 24/02/2018 a las 10:41

Este viernes hubo una actuación en Tu cara me suena (Antena 3) que no dejó indiferente a nadie. Fueron los minutos más esperados de la noche, y desde luego, el número no pasó desapercibido. Las dos presentadoras de televisión y colaboradoras de 'Zapeando' (el programa de sobremesa de La Sexta), Anna Simón y Cristina Pedroche, fueron las invitadas del último programa musical. Unieron su humor para subirse juntas al escenario del plató más camaleónico de la televisión en España, y lo hicieron con una imitación de 'Lo malo', el tema que propusieron las concursantes de Operación Triunfo Aitana y Ana Guerra (o Ana War, como la apodan sus seguidores) para llevar al festival de Eurovisión.

Simón, veterana del concurso por su participación en una edición anterior, parecía estar más cómoda sobre las tablas que su compañera Pedroche, a quien la actuación pareció que se le resistió algo más en su papel de Aitana.

Pero, pese a los deslices en la voz, público y jurado se rindieron ante ellas y no pararon de bailar durante toda la actuación.

Este jueves, Cristina Pedroche se encontró en una estación con Amaia y Alfred, y lo hizo saber en su cuenta de Instagram: "¡Qué maravilla encontrarme con ellos! Ojalá me dé suerte para mañana", decía la presentadora y modelo.

