El dueto de Pamplona que no convenció al jurado de 'Got Talent'

Claudia y Gabriel, pamploneses de 17 y 18 años, participaron en la última edición de 'Got Talent'. Se decidieron a interpretar un tema propio que combinaba rap y pop y que emocionó a los miembros del jurado, pero que no tuvo los 'síes' necesarios para pasar a la siguiente ronda. Sólo consiguieron la aprobación de Risto Mejide y Edurne.

"Pamplona es un sitio pequeño, nos conocemos todos y de ahí vino nuestra relación", explica Gabriel sobre cómo comenzaron a ser pareja artística. Llevan menos de un año cantando y no son novios, hecho que pareció sorprender a Jorge Javier Vázquez y a Eva Hache.

LAS VALORACIONES

"Es que es bonito, pero es tan cándido, y no me queda candidez en el cuerpo", comenzaba a valorar J.J. Vázquez, que votó no a la pareja."Me hubiera apetecido que me hubiera gustado más. Está bien la canción, estáis medidos, pero falta algo", comentaba Eva por su parte.

Edurne, que votó sí, opinó que "quizá faltaba un poquito de fuerza, os veo pequeños en el escenario, pero tenéis algo muy chulo".

Fue Risto el que menos dudas tuvo: "Este tipo de música es intimista. A mí me ha encantado así".

