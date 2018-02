Amaia, a Buenafuente: "¿Podré volver otro día? Quería estar con Berto"

Actualizada 23/02/2018 a las 09:34

Amaia Romero acudió este miércoles, acompañada de Noemí Galera, a 'Late Motiv', el programa de Andreu Buenafuente en Movistar.

"¡Qué bonito todo!". Esa fue la primera frase de Amaia sentada en el sillón de los invitados. La navarra confesó estar "nerviosa" porque le daba "miedo hacer el rídiculo".

"Eres la antítesis del postureo, y no es una estrategia", le dijo Buenafuente a modo de alabanza. No es la primera vez que la navarra admite que todavía no ha asimilado lo que le está sucediendo: "Ha venido todo tan de golpe que es como si lo estuviese viviendo otra persona. Estas palabras son de Berto".

Preguntada por si su entorno le ha apoyado en su trayectoria artística, Amaia explicó que su "familia no tenía claro si el formato Operación Triunfo era al adecuado o era mejor seguir estudiando piano". "Gestmusic da confianza", agregaba la navarra.

En el programa se insertó el vídeo en el que Amaia conocía a los reyes de España, "total, que acabó ella convirtiéndose en reina", bromeaba Galera. Felipe VI le auguró "éxito" en su momento, y parece que acertó. "A lo mejor el rey puede ser jurado de OT en un momento", comentaba jocoso el conductor del programa.

"Yo canto, no sé... ¡qué mierda de respuestas te estoy dando, Buenafuente!", decía la ganadora de OT en un momento en el que no supo qué contestar al presentador sobre cómo cantaba: "Yo canto lo que me gusta, y luego me escucho y digo: ¡mira qué bien!"".

En lo referente al interés que suscita a la prensa del corazón, la pamplonesa sostuvo que "hay que llevarlo con normalidad, per es verdad que voy a intentar que poco a poco dejar mi vida personal de lado, aunque algunas cosas me hacen gracia, me siento importante".

Amaia se emocionó cuando le mostraron la versión que hizo el 'Chiquilicuatre' de 'Tu canción': "Es como nostalgia del 'chiqui-chiqui'".

Sorprendida porque ya se hubiera terminado la entrevista, la futura representante de Eurovisión preguntó si podía volver otra vez al programa porque quería "estar con Berto".

