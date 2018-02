Amaia Romero: "No deseo volver a mi vida de antes. Esta me encanta"

Actualizada 16/02/2018 a las 14:41

Amaia Romero ha visitado este viernes el plató de 'La mañana de la 1'. El programa anunció este jueves su visita y solicitó a sus seguidores que enviaran a través de Twitter sus preguntas a la ganadora de Operación Triunfo con del hashtag #AmaiaLM1.

El programa ha arrancado su emisión con la imagen de Amaia llegando en un coche negro a las instalaciones de Prado del Rey. Nada más bajarse, ha comentado con el reportero las "pintas" que llevaba. "Me hace mucha ilusión" estar aquí, comentaba la navarra. Ha querido saludar a los fans que se han reunido en la puerta y ha aclarado que estaba afónica, pero "porque era por la mañana".

Antes de que entrara en plató, han hecho una conexión en directo mientras le maquillaban, en la que ha confesado que era "el mejor momento del día, me relajo un montón". Ha admitido también que es un "desastre" porque se ha quedado dormida: "Contraté el servicio despertador y seguramente me habrán llamado, pero no me he enterado". El reportero le ha confirmado que estaban llegando muchas preguntas por parte de los tuiteros, a lo que la pamplonesa ha preguntado con "miedo" si las iban a leer "antes de ponerlas".

La noche anterior, la ganadora de OT cenó con los otros cuatro finalistas en Madrid, para tratar temas del "documental". En ese mismo momento, Amaia se ha dado cuenta de que podía haber 'metido la pata': "Ay, no sé si se puede decir". María Casado no ha podido hacer otra cosa que reírse ante la espontaneidad de la invitada.

Amaia: ''La cena de ayer también era para el documental este que se va a hacer.. no sé, se puede decir eso no? Siempre me pasa lo mismo. Madre mía, no sé donde meterme"



JAJAJAJAJAJ LLORANDO #AmaiaLM1 #OTdirecto16F pic.twitter.com/iye9wTwMmf — Elegido (@Elegidx) 16 de febrero de 2018

Al igual que dijo en la gala de despedida, la navarra ha sostenido que todavía no se acostumbra a lo que sucede en la calle en torno a ella: "Tengo las emociones paralizadas, estoy muy ilusionada. No deseo volver a mi vida de antes, aunque estaba bien, esta vida me encanta".

Cuando se ha recordado el momento en el que Roberto Leal pronunció su nombre para proclamarle ganadora, Amaia ha aclarado que estaba "fuera de su cuerpo". "En el momento que vi a mis padres, me di cuenta de lo que sucedía", ha afirmado la navarra. En esos instantes no estaba "muy nerviosa porque al final daba igual quién ganara, no había ningún tipo de rivalidad entre nosotros".

Tras un vídeo resumen de sus actuaciones, Casado le ha pedido que eligiera su favorita, pero ella no se ha decidido por una en concreto: "Cada canción la disfruté de una manera distinta, así que disfruté todas". Al final se ha 'mojado' un poco y ha confesado que se queda con 'Shake it out' y 'City of stars', por aquello de que la cantó con Alfred.

"Pero con Alfred fue como, no sé, muy especial esa semana y no sé, a mí me gustó mucho vivirlo. Y con Roi igual eh" #AmaiaLM1 #OTDirecto16F pic.twitter.com/RKXxfV2nA4 — Robin (@miraraspersores) 16 de febrero de 2018

Te recomendamos

Como curiosidad, María Casado ha desvelado un secreto: se presentó al casting de presentadora de OT 2. El programa ha mostrado imágenes de las pruebas que realizó la conductora del magacín matinal.

CONEXIÓN EN DIRECTO CON PAMPLONA

La entrevista, que ha contado con la participación de Alfred vía telefónica, ha sido Trending Topic por la cantidad de preguntas recibidas a través de Twitter. El catalán ha contado qué es lo que le enamoró de la ganadora de OT: "Al principio Amaia y yo compartíamos un montón de gustos musicales, artistas que nadie conoce, y eso ya me llamó la atención. Y al final, nos fuimos conociendo, nos dieron 'City of stars' y ahí surgió nuestra química, es una canción que nos unió mucho".

El momento más emotivo ha llegado cuando han emitido un vídeo en el que dos profesores de la Escuela Joaquín Maya de Música han hablado de su paso por el centro. La presentadora ha tenido incluso que enjugarle una lágrima. "Desde pequeñita he sabido que tenías un talento excepcional" o "Es único como conectas con la música" han sido algunas de las frases que le han dedicado los docentes, al tiempo que han destacado "el esfuerzo con el que ganó muchos concursos".

Amaia se emociona al recibir un mensaje de su profesor de piano. #AmaiaLM1 pic.twitter.com/uFtEjGh7qF — Bastardo (@bxstxrdo) 16 de febrero de 2018

El programa ha conectado en directo con Pamplona, lo que ha conseguido que la navarra se sintiera "en casa". Algunos amigos suyos han tenido bonitas palabras para ella, enfatizando que "sigue siendo la misma, aunque más gente le conozca, sigue siendo ella".

La entrevista ha terminado con la imagen en directo con familiares amigos cantando 'Tómbola' de Marisol y pidiéndole que venga a San Fermín.

"Pensaba que iba a ser una entrevista normal, me ha encantado venir a 'La Mañana de la 1'". Hay que recordar que en su día, cuando la futura representante de España en Eurovisión estaba todavía dentro de la academia, preguntó a sus compañeros a ver si era obligatorio ir a 'La mañana de la 1'.

A continuación, se puede ver la entrevista al completo:

Te recomendamos

Selección DN+