El discurso en contra de los tacones de Amaia Romero

En su día, Amaia Romero ya convenció a muchos con su discurso sobre la depilación femenina. Una vez fuera de la academia, la ganadora de Operación Triunfo volvió a hacer un alegato en contra de los tacones a través de Instagram stories, al cual confesó estar "enganchada" en la gala de este martes: "Solo hago directos. Me encanta".

En esta ocasión, en los ensayos previos a la gala de despedida, Roi le preguntó por qué no llevaba tacones, a lo que la navarra le contestó con convicción que "no tenía sentido". "¿Cuál es la razón por la que hay que llevar tacones? Yo ya estoy contenta con mi estatura", sentenció Romero.

Tal es así, que en la actuación improvisada que cerró la noche, 'City of stars', Amaia salió descalza a cantar con Alfred, un gesto que fue aplaudido en Twitter.

Que @Amaia_ot2017 ha tocado descalza “City of Stars”. DIVA, no me puede representar más “¿para que tacones? A la mierda!” #OTFiesta