Amaia vuelve a brillar con 'Shake it out' en la gala de despedida de OT

Actualizada 14/02/2018 a las 08:17

La gala de este martes estaba llamada a ser la gran fiesta de clausura de Operación Triunfo. Todos, los 16, juntos nuevamente sobre el escenario para cantar los ‘temazos’ de esta edición. Fue una gala que arrancó con la canción que no pudieron interpretar en la final del programa debido a los fallos técnicos: ‘Camina’. Fue la primera de las tres actuaciones grupales (‘A quién le importa’ y ‘Revolución sexual’).

“¿Qué os habéis encontrado fuera?”, preguntaba Roberto Leal al comienzo de la noche. Amaia no tardó en hacer ‘alarde’ de esa faceta suya que ha conquistado al público: “Tengo las emociones paralizadas, es como que no siento nada. Es increíble todo. Aunque se contradiga lo que acabo de decir, pero es verdad”. ”Iré asimilando todo poco a poco”, sentenció la navarra.

Como ganadora, Amaia tuvo un vídeo homenaje en el que habló de su paso por el programa. “Ha sido una pasada, me he descubierto a mí misma. Me siento más realizada, más feliz”, explicó la pamplonesa, al tiempo que confesaba sentir “miedo” de estar fuera. También tuvo tiempo para hablar del que será su compañero en Eurovisión: “Me alegro un montón de haber conocido a Alfred, no hubiese sido lo mismo sin él”. Y admitió lo que parte de la audiencia piensa de ella: “Estoy hecha para esto”.

Las tres finalistas del reality seleccionaron la canción que querían interpretar este martes. Aitana se decidió por 'Issues' y Miriam por 'What about us'. Con el mismo emblemático vestido de entonces, Amaia recreó de nuevo ‘Shake it out’. Una actuación que estuvo a la altura de la primera y que terminó con un público enfervorecido gritando su nombre.

Los asientos donde se sentaron durante 14 noches los miembros del jurado estuvieron ocupados en esta fiesta de despedida por Noemí Galera, Manu Guix y los ‘Javis’. Tras la actuación, el director musical de la academia dedicó unas bonitas palabras a la vencedora: “Trabajar a tu lado estos tres meses ha sido un regalo. Eres el claro ejemplo de que en esta edición no hemos tenido solo cantantes, también hemos tenido músicos, eres tremenda”. Ambrossi reconoció que el día que Amaia se subió al escenario de OT a cantar el tema de Florence and the Machine, los profesores coincidieron en que “había ganado el concurso”.

En principio, estaba previsto que Amaia y Alfred cantaran juntos solamente 'Tu canción', ya que el público en Twitter prefirió ver 'Lo malo', de Aitana y Ana Guerra. Pero el catalán, tras declararle su amor a la navarra, propuso al programa interpretar el 'City of stars', tema con el que "empezó todo".

La pamplonesa protagonizó otro dueto con Roi, con susto incluido por parte de su partenaire antes de comenzar la canción. La canción: la versión acústica de ‘Shape of you’. Terminaron la actuación con otra sorpresa. Versionaron las líneas finales de ‘Lo malo’.

A lo largo de la noche, hubo espacios para destacar los mejores momentos de las clases con los profesores y la directora de la academia. Se recordaron también los pases de los 16 en las distintas fases de los castings.

Te recomendamos

Te recomendamos

Etiquetas Amaia Romero

Selección DN+