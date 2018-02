Actualizada 14/02/2018 a las 08:21

El público eligió en Twitter que en la gala de despedida se cantara 'Lo malo', de Aitana y Ana Guerra, en lugar de 'City of stars'. Sin embargo, nada más terminar 'Tu canción', que representará a España en Eurovisión, un Alfred visiblemente nervioso y trabándose al hablar se declaró a su compañera: "Hace tres meses que yo me enamoré de Amaia, y quería decírselo hoy. A partir de 'City of stars' empezó todo contigo. Me encantaría volver a cantarla contigo hoy".

El presentador, tras la petición, confesó que pensaba que le iba a pedir matrimonio, a lo que Amaia respondió "yo también".

Dicho y hecho. El programa sacó un piano, y la pareja más querida del concurso volvió a interpretar el tema central de 'La La Land', creando nuevamente un clima mágico y con más complicidad.

La navarra y el catalán demostraron su amor con un beso que no se vio en cámara, pero que obligó a Roberto Leal a detener la presentación del vídeo que precedía a la actuación improvisada.

