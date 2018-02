'Maestros de la costura' y 'La verdad', novedades en la semana del amor

Actualizada 11/02/2018 a las 10:42

Un concurso en el que doce aspirantes tendrán que demostrar su talento con patrones y máquinas de coser, 'Maestros de la costura' (La 1), y la serie 'La verdad' de Telecinco son las principales novedades de la semana de San Valentín, celebración que no olvidan algunas cadenas.

Las tijeras y agujas de los 'Maestros de la Costura' ya están dispuestas a debutar el lunes a las diez y media de la noche en La 1. Doce costureros aficionados, entre ellos un profesor de dibujo, dos gemelos idénticos que comparten hasta el móvil, una empleada de gasolinera, un estudiante de diseño de moda y una ama de casa que da clases de costura a sus vecinas, lucharán por su sueño.

En el primer programa del concurso de talento textil, los aprendices tendrán que emular a Escarlata O'Hara en 'Lo que el viento se llevó' confeccionando un vestido de fiesta con unas cortinas, prueba que amadrinará la modelo Eugenia Silva, para después trasladarse al Museo del Traje de Madrid y hacer una réplica de un abrigo de noche diseñado en 1954 por Manuel Pertegaz.

De vuelta al taller deberán transformar una sudadera de algodón en otra prenda distinta con la ayuda de la diseñadora de moda Ana Locking, tras lo que uno de los concursantes será expulsado.

El martes, La 1 aprovecha el éxito de audiencia de 'Operación Triunfo' con una gala especial en directo con la participación de los 16 concursantes, que volverán a coger el micrófono para reproducir las actuaciones en solitario más aplaudidas, los dúos más destacados y los temas grupales más emocionantes del concurso. Otra oportunidad para escuchar a la ganadora, Amaia, cantar 'Shake it out'.

La 2 estrena el miércoles a las 23:30 horas 'Conecta con el mercado', que en su regreso contará la experiencia y los retos de más de 60 empresas españolas en países extranjeros.

El domingo ofrecerá a las 21:30 horas el documental 'El viaje del samurái', primer contenido de una programación especial que dura todo el año y que conmemora el 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y Japón.

Su canal digital, Playz, incorpora a partir del martes a las 21:00 horas la serie de once capítulos 'Colegas', que narra la historia de un grupo de actores de los años 90 que planean un reencuentro para volver a la fama.

Telecinco acomete cambios en los días de emisión de programas, de modo que 'Got Talent' pasa a la noche de los lunes y 'Mi casa es la tuya' a los viernes. El día 16, el futbolista Joaquín será el invitado de Bertín Osborne.

Además, el miércoles estrena la serie 'La verdad', protagonizada por Lidia Bosch, Jon Kortajarena, Elena Rivera, Ginés García Millán y José Luis García Pérez. Está basada en la historia real de una niña que regresa después de ocho años desaparecida y convertida en una adolescente, aunque nadie, salvo sus familiares más cercanos, cree que sea ella. El martes, penúltimo capítulo de 'El Accidente'.

Cuatro promete dar que hablar el lunes con su especial sobre absentismo laboral de 'En el punto de mira', con el que destapa casos que contribuyen a un fraude que supone para el Estado más de mil millones de euros. En la Ciudad de la Justicia de Valencia mostrarán numerosos casos de abandono del puesto de trabajo y con un detective privado descubrirán falsas bajas laborales en el sector privado.

La misma cadena celebra San Valentín en 'First Dates' con la actuación en directo de Rozalen, una cena homenaje especial a una pareja de ancianos que vive en un asilo, una petición de matrimonio y el primer 'cross over' con 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Nova sigue de carnaval y el lunes, a las diez de la noche, vuelve a Las Palmas de Gran Canaria con la Gala Drag Queen, y del 13 al 16 celebra San Valentín emitiendo películas románticas.

Cosmo se consagra al amor de lunes a domingo con títulos como 'Sin compromiso', 'Matrimonio compulsivo' o 'Perdona si te llamo amor', antecedidos, a las 21:00 horas, por 'First Dates: Reino Unido'.

HBO estrena el lunes 'Here and Now', serie de Alan Ball ('A dos metros bajo tierra' y 'True Blood') protagonizado por una familia formada por un profesor (Tim Robbins), su obsesiva esposa (Holly Hunter), sus tres hijos adoptivos originarios de Liberia, Vietnam y Colombia y su única hija biológica.

Esta familia aparentemente perfecta esconde secretos que temen que se desvelen cuando uno de los hijos comienza a ver cosas que los demás no ven en esta divertida, provocadora y universal reflexión sobre la sociedad norteamericana actual.

El martes cumple la actriz Kim Novak 85 años y TCM la felicita con la emisión a las 22:00 horas de la mejor película de su carrera, 'De entre los muertos (Vértigo)', que rodó a las órdenes de Alfred Hitchcock en 1958, y el domingo el canal transmite la entrega de los Bafta, los galardones de la Academia Británica de Cine.

TNT organiza el Día Vikingo el miércoles con un maratón de los episodios emitidos en la primera parte de la quinta temporada de 'Vikingos' y la emisión, a las 22:30 horas, del último capítulo, mientras que el jueves estrena la tercera temporada de la comedia 'Desviados'.

Los amantes de los Juegos Olímpicos de Invierno están citados hasta el 25 de febrero en Eurosport y, en abierto, en DMAX, para seguir las pruebas de las distintas disciplinas que acoge Pyenongchang (Corea del Sur). Los españoles con opciones a medalla son Javier Fernández en patinaje artístico y Lucas Eguibar y Regino Hernández en snowboard cross.

La semana también trae otras citas deportivas como la Copa del Rey, que se disputará en Gran Canaria de jueves a domingo siempre que no prospere la huelga convocada por el sindicato de jugadores ABP. El canal #0 de Movistar tiene los derechos de emisión.

Además, Teledeporte emite el sábado y el domingo los cuatro partidos de la eliminatoria de la Copa Federación de tenis femenino que disputa España ante Italia.

Atresmedia traslada de Nova a laSexta el partido de Champions del martes entre Basilea y Manchester City, así como el 'Champions Total' del día siguiente.



