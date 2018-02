09/02/2018 a las 17:54

Operación Triunfo se despedirá en un martes y 13 con las trece actuaciones más memorables que pondrán el broche final a esta reeditada y exitosa edición. Con Amaia Romero como ganadora y esta y Alfred como representantes de Eurovisión, los 16 concursantes se subirán por última vez al plató del programa. Estos son todos los temas que cantarán la próxima semana:

Amaia Romero volverá a interpretar 'Shake it out'; y sus compañeras Aitana y Miriam también entonarán en solitario 'Issues' y 'What about us', respectivamente.

La gala estará cargada de duetos: de las voces de Amaia y Alfred sonará 'Tu canción', con la que representarán a España en el festival de Eurovisión. Aitana y Cepeda volverán a emocionar con 'No puedo vivir sin ti'; y Miriam y Agoney, con 'Running'.

Alfred y Marina recordarán su dueto 'Don't dream is over', y Ana Guerra y Mimi cantarán 'Don't worry about the thing'. La navarra y su amigo Roi repetirán su personal 'Shape of you'.

La velada también tendrán tres actuaciones conjuntas con todos los concursantes: 'La revolución sexual', 'A quién le importa' y 'Camina', la canción compuesta dentro de la academia junto a Manu Guix.

VOTACIÓN PARA 'LO MALO' O 'CITY OF STARS'

El público tendrá en su mano decidir una de las actuaciones. Con sus votos, volverán a subirse al escenario el dueto de 'City of stars' (Amaia y Alfred) o el de 'Lo malo' (Aitana y Ana Guerra).

Como la gala #OTFiesta será un martes 13, hemos decidido desafiar a las supersticiones y cantar 13 temas ¡Vosotrxs elegís el último!✌ — OT 2017 (@OT_Oficial) 9 de febrero de 2018

Además de los trece números, se hará un repaso de los mejores momentos de los tres meses que ha durado el programa, con Roberto Leal como maestro de ceremonias.

