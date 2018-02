Amaia Romero: "Me muero de ganas de volver a Pamplona"

Actualizada 06/02/2018 a las 19:03

Amaia Romero se convirtió este lunes en la ganadora de Operación Triunfo. Este martes fue un día de entrevistas, que tuvieron lugar en plató que le ha visto brillar cada semana durante tres meses. La navarra ya confesó que le "encantaría" ser la encargada de lanzar el chupinazo este año. También, en una entrevista para Navarra TV, admitió que está deseando ir a Pamplona: "Tengo muchísimas ganas de volver a Pamplona, ver la ciudad, ver a todos mis amigos, mi familia. Me muero de ganas".

El entrevistador Roberto Cámara le preguntó si estaba preparada para "la que le esperaba en casa". "No lo he pensado. Sea lo que sea, lo voy a disfrutar y llevar con la mayor naturalidad posible. Me va a hacer muchísima ilusión ir a Pamplona", reconocía la próxima representante de España en Eurovisión.

Cuestionada por cómo estaba respecto al hecho de abandonar la academia, la navarra apuntilló que sentía "mucha nostalgia", pero que a la vez tiene "ganas de empezar lo nuevo" que le espera.

"Eurovisión: otra cosa que tampoco asimilo. Es increíble", dijo Amaia antes de despedirse dando las gracias: "Os quiero un montón, Navarra".

