Actualizada 06/02/2018 a las 06:59

Amaia Romero se proclamó este lunes ganadora de Operación Triunfo con el 46% de los votos. Aitana, su principal competidora, quedó en segunda posición con el 42%, mientras que Miriam logró un 12%. Fueron las tres concursantes que llegaron a la segunda ronda de votaciones. Ana 'War' y Alfred se quedaron atrás, en el quinto y cuarto puesto, respectivamente. Fue una gala que arrancó con un invitado muy especial. Raphael cantaba con los cinco 'Mi gran noche'.

La navarra eligió para esta noche tan especial 'Miedo'. Un tema de M Clan que versionó al piano y que logró poner al jurado en pie tras la actuación. Se pudo ver a una Mónica Naranjo visiblemente emocionada. Joe Pérez-Orive fue el encargado de dirigirse a ella: "Me he quedado sin nada que decir. La música tiene el poder de llegar donde las palabras no llegan. Y hoy es el ejemplo". Quiso referirse también a la canción que representará a España en Eurovisión en mayo. "Es raro que dos personas como Amaia y Alfred tengan ese conjunto de ingredientes: una buena canción y amor verdadero", apuntilló Pérez-Orive.

Antes de salir al escenario, proyectaron un vídeo en el que los profesores hablaron de la navarra. Manu Guix dijo cosas como que era "un regalo". "Alucinaba cuando entraba a las clases. Está preparadísima", admitía el director musical de la academia. Por su parte, Javi Calvo, confesó sentirse "un privilegiado" de que Amaia le cante. "Amaia es mucho más que 'Amaia de España'", decía Noemí Galera.

"¿Con qué actuación te quedas?", le preguntó Roberto Leal en la entrevista previa a la actuación. La ganadora de OT admitió que 'Shake it out' había supuesto "un reto" para ella y que la disfrutó "muchísimo".

El público respaldó las valoraciones del jurado y apoyó a Amaia en la primera ronda de votaciones. Ya entre las tres finalistas, la pamplonesa tuvo que repetir la canción que cantó en la gala 0: 'Starman'. Apenas un minuto y medio en el que quedó patente la evolución de la alumna. "Es increíble la diferencia. La esencia está ahí, pero la seguridad y la pedazo de artista que eres ahora mismo, comparado a cómo llegaste, es increíble", valoró Manuel Martos. Rosa López declaró sentirse "identificada" con Amaia, mientras que Mónica Naranjo le dirigió una bonita declaración: "Como artista te adoro, pero como persona eres tan auténtica que te amo".

Fue una gala marcada en parte por los fallos técnicos. Complicaciones que hicieron que David Bisbal y los 16 concursantes no pudieran actuar. Sin embargo, quisieron cantar a capella 'Mi princesa' y 'Camina'.

Una noche en la que se anunció que la gira de Operación Triunfo pasará por Pamplona, aunque todavía no hay fecha anunciada. Se anunció también que 'Tu canción', el tema que llevará 'Almaia' a Lisboa, había sido la más descargada de la semana.

Amaia Romero, además de haber conseguido alzarse como ganadora gracias a su talento y su carisma, se lleva de premio un cheque de 100.000 euros. "Solo puedo dar las gracias, porque no tengo otras palabras. Somos todos ganadores, lo digo porque de verdad lo pienso", concluyó la navarra. Una noche en la que le acompañaron sus padres y que será difícil de olvidar.

Te recomendamos

Etiquetas Amaia Romero

Selección DN+