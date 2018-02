Repaso a la trayectoria de Amaia en OT: ¿Cuál ha sido su mejor actuación?

Actualizada 04/02/2018 a las 23:43

Amaia Romero opta este lunes por la noche a convertirse en ganadora de Operación Triunfo. La navarra, que ya fue elegida la semana pasada para representar a España en Eurovisión con Alfred, ha dejado grandes actuaciones que serán difíciles de olvidar para algunos espectadores. 'City of stars', 'Shake it out' o 'Love on the brain' son las más destacadas, pero el jurado siempre ha valorado que la la pamplonesa nunca comete fallos en sus interpretaciones. A continuación, se hace un repaso de las actuaciones de Amaia a lo largo de los más de 100 días que ha permanecido en la academia. ¿Cuál crees que ha sido la mejor?

Gala 0 - 'Starman'

Con esta canción, el jurado puso en duda su participación en el concurso.

Gala 1 - 'Las cuatro y diez'

La navarra interpretaba este tema de Luis Eduardo Aute con su compañera Nerea. Fue una de las favoritas del público.

Gala 2 - 'Todas las flores'

Ana 'War' acompañó a la pamplonesa en la canción, que le dio la inmunidad esa semana.

Gala 3 - 'City of stars'

La canción que supuso el nacimiento de 'Almaia'. La navarra y el catalán dejaron patente sobre el escenario la química que existe entre ellos. El jurado valoró la actuación como la "mejor de la historia de OT".

Gala 4 - 'Con las ganas'

Amaia y Aitana eran dos de las favoritas de los espectadores. Los profesores decidieron que cantaran juntas este tema de 'Zahara'. En esta ocasión, Alfred le 'robó' el título de favorita.

Gala 5 - 'Shape of you'

La exconcursante de 'El número 1' versionó esta canción de Ed Sheeran con Roi. "No dejas de sorprendernos", dijo por aquel entonces el jurado a la finalista del reality.

Gala 6 - 'So what'

Tras la gala 0, fue la primera en la que la navarra cantó en solitario, ya como concursante. No fue su mejor noche. Pero el público le respaldó convirtiéndola en favorita.

Gala 7 - 'Across the universe'

A esas alturas del concurso, Amaia Romero ya era 'Amaia de España'. Con esta actuación de 'The Beatles', grupo del que la navarra es seguidora, consiguió emocionar a Sole Giménez.

Gala 8 - 'Me conformo'

Por primera vez, Amaia no estaba entre los tres alumnos más votados. Sin embargo, y a pesar de no ser "la gran actuación de la noche", el jurado decidió que esa semana sí cruzaba la pasarela.

Gala de Navidad - 'Gracias por la música'

'Rosa de España', ganadora de OT 1, cantaba 'Gracias por la música' junto a la gran favorita de la renovada edición del concurso. Esa semana no tuvo que enfrentarse a las valoraciones del jurado, pero sí recibió una bufanda amarilla como regalo de Navidad.

Gala 9 - 'Shake it out'

Una de las actuaciones que quedará para el recuerdo. Amaia salió de su zona de confort y triunfó. La noche en que cumplía 19 años, el público alabó su actuación. Fue el nacimiento de una "Amaia nueva".

Gala 10 - 'Soñar contigo'

Que la pamplonesa es capaz de pasar de un extremo a otro no es ninguna novedad. Lo dejó claro con su interpretación al piano de 'Soñar contigo'.

Gala 11 - 'Love on the brain'

Los cuatro miembros del jurado dieron un diez a la trayectoria de Amaia dentro de la academia. Trayectoria que culminó ese día con 'Love on the brain', de Rihanna y que la convirtió en finalista.

Gala 12 - 'Te recuerdo, Amanda'

Ya con la seguridad de saberse finalista del concurso, la pamplonesa supo emocionar al público con la canción protesta de Víctor Jara. Esa noche también hubo momentos especiales que compartió con Alfred. Aspiraban a protagonizar el nuevo 'Escondidos' con su versión de 'Todo mi amor eres tú'. Amaia fue más atrevida y terminó la actuación con un beso al catalán.

Gala de Eurovisión - 'Tu canción'

Amaia y Alfred juntos en el escenario nuevamente. Fue la canción que el 43% de público eligió para representar a España a Eurovisión el próximo 12 de mayo en Lisboa. La navarra optaba a ir a Portugal con un tema en solitario compuesto por Rozalén: 'Al cantar'. Sin embargo, sus seguidores apostaron por el dúo, ya que la canción individual quedó en séptima posición.

Este lunes cerrará su participación en el concurso con 'Miedo', de M Clan, y 'Starman' si pasa la primera ronda de votaciones. Los pases de micros anticipan una gran actuación.

