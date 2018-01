El "tirón de orejas" de las gemelas de 'First Dates' a un cordobés por humillar a su cita

Actualizada 30/01/2018 a las 14:18

Algunas de las citas de First Dates (el programa de la noche de Cuatro) dan mucho que hablar. Este lunes, Toni, un cordobés de 40 años, tenía una cita a ciegas con Francisco, un murciano de 48 años. El andaluz, sin embargo, se pasó la cena echándole el ojo al chico de la mesa de al lado. El murciano, al percatarse de lo que consideró una falta de respeto, mostró su indignación y Cristina y Marisa, las camareras gemelas, le dieron un toque de atención.

Estos son algunos diálogos del momento

- Gemelas. Chicos, ¿qué tal vais? A ti te voy a pegar yo un tirón de orejas.

- Toni. ¿Por qué?

- Gemelas. Porque estás más atento de otras cosas que de tu pareja. A lo mejor tienes aquí al amor de tu vida y te lo estás dejando...

- Toni. ¿Quién sabes? Pero estamos hablando.

(...)

- Francisco. Has estado más pendiente de la mesa de al lado...

- Toni. Está de buen ver. No me voy a poner una venda en los ojos.

(...)

- Francisco. No tendría una segunda cita con él porque no es lo que estoy buscando.

- Toni. No tendría una segunda cita. Me ha faltado la chispa y no me ha llegado donde me tenía que llegar.

